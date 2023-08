Valentina Moya, una de las cordobesas de Las Panteritas, habló previo al Mundial: “Vamos a dar lo mejor”

Valentina Moya es una de las tres cordobesas que integran la delegación de Las Panteritas que jugarán el Mundial sub 19 de vóley desde este martes 1 de agosto en Hungría y Croacia. En diálogo con Vía Córdoba, la deportista aseguró: “Vamos a dar lo mejor por nuestro país”.

LOS INICIOS DE VALENTINA MOYA EN EL DEPORTE

“Pasé por basquet, tela, danza e hice de todo un poco en el deporte, pero mi padre hacía vóley de joven y se me dio por empezar a los 10 años”, recordó la adolescente de 17 años sobre sus comienzos en el mundo del deporte.

Valentina Moya es una de las tres cordobesas de la Selección. Foto: Gentileza

Sin embargo, el vóley se convirtió en su pasión y estilo de vida e inició en las divisiones inferiores y sub 13 del Club Unión Eléctrica. Dos años después, “me llamaron desde Municipalidad de Córdoba, estuve cinco y progresé mucho a nivel deportivo”, precisó Valentina.

Paralelamente a sus andanzas en el club local, entró en las observaciones de la Selección Argentina y a poco de cumplir 15 años, se gestó su posibilidad que quedar seleccionada para las premenores.

VALENTINA MOYA Y SUS INICIOS EN LAS PANTERITAS

“En el 2021, jugué mi primera Liga Nacional con Argentina, que se hace en temporada de vacaciones y es la máxima categoría para competir”, explicó la joven que defiende los colores nacionales, y que también estuvo en el Sudamericano de menores del año pasado.

Valentina Moya con la camiseta nacional. Foto: Gentileza

Este 2023, Valentina jugó nuevamente la liga pero con el agregado de integrar el proceso clasificatorio para el Mundial que inicia este 1 de agosto. Al ser consultada sobre cómo llegó a donde está hoy, recordó: “Me vio uno de los técnicos en la Copa Argentina del 2019 y me sumó a la lista de candidatas para la Selección”.

LA COMPETENCIA INTERNA DENTRO DE LAS PANTERITAS

Valentina vive el proceso de la Selección Argentina en primera persona y detalló que el equipo se renueva constantemente. ”Cambian mucho las 12 jugadoras y todos los años se dan nuevas listas. Siempre me tocó estar en grupos re lindos”, puntualizó contenta.

Las Panteritas consiguieron su plaza al Mundial Juvenil del año próximo, después de ganarle a Bolivia en el Sudamericano de La Paz. (Prensa FeVA) Foto: Prensa FeVA

En tanto, indicó positivamente que todas las atletas “saben que competimos por lo mismo y es una competencia linda”. En este entorno, disputaron el Sudamericano de la categoría en La Paz Bolivia y salieron campeonas.

Según Valentina, se prepararon durante varios meses y fueron a jugar a lo que sabían y dieron lo que pudieron. “Se fueron dando los resultados y sabíamos que el más difícil era Brasil por sus cualidades en varios aspectos”, expresó sobre el rival en la final.

Sin embargo, “peleamos y pudimos ganar el partido”, destacó Valentina que también confesó no esperar ese resultado. “Creo que ninguna se esperaba ganar de esa manera”, indicó sobre el 3 a 0 (25-20, 25-20 y 25-20).

Las Panteritas cerraron la gira ante Perú con cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones. (Prensa FeVA) Foto: Prensa FeVA

De esta manera, Argentina se consagró campeona del Sudamericano de la categoría por tercera vez en su historia. El aliento de la hinchada presente no pasó desapercibido y Valentina lo agradeció: “Terminaba el partido y te pedían una foto o un autógrafo y te subían el ánimo si no jugabas bien”.

VALENTINA MOYA Y EL ORGULLO DE PODER REPRESENTAR A LA ARGENTINA

“Cada vez que suena el himno, se me hace un nudo en la garganta porque es hermoso saber que estas representando a tu país y más al llevar la remera puesta”, reveló la adolescente sobre qué siente al poder defender a la Argentina.

Valentina Moya. Foto: Gentileza

Pero el disfrute del hoy de Valentina requirió sacrificio y esfuerzo por parte de ella y su familia. “Es muy lindo a pesar de dejar muchas cosas de lado”, expresó emocionada. En tanto, agradeció el acompañamiento de cada sábado de partidos desde hace 7 años.

“Mi familia nunca me presionó ni me obligo a seguir. Me dijeron que si yo quería dejarlo que lo haga”, detalló sobre su padre, su madre y su hermano que “siempre estuvieron para cualquier decisión” e intentan acompañarla, apoyarla y aconsejarla en cada desafío dentro y fuera de la cancha.

LAS EXPECTATIVAS DE VALENTINA MOYA PARA EL MUNDIAL SUB 19 DE VOLEY CON LAS PANTERITAS

Con la mente ya en la cita ecuménica, Valentina espera que a nivel grupal el conjunto dirigido por Eduardo Rodríguez pueda “plantear el sistema de juego y estar unidas con una sonrisa más allá del resultado”. Por supuesto, tratarán de “dar lo mejor para nuestro país”, dijo.

Valentina Moya. Foto: Gentile

En lo individual, Valentina planea ”poder romperla y disfrutar al máximo esta experiencia”. Por último, no quiso despedirse sin agradecer a la Federación del Voleibol Argentino (Feva), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la secretaria de Deportes de la Nación.

EL PLANTEL COMPLETO DE LAS PANTERITAS PARA EL MUNDIAL DE VÓLEY SUB 19

El plantel completo está integrado por Melany Detzel, Morena Chiappero, Macarena Lobaglio, Felicitas Barbero, Martina Bednarek, Paloma Zubiri, Valentina Moya, Paloma Routaboul, Bianca Garibaldi, Valentina Ruhl, Jazmín Ledesma y Valentina De La Fuente.

El Mundial de Vóley sub 19 inicia este 1 de agosto y Argentina enfrentará a China, Camerún, Egipto, Chile y Hungría, en la ciudad de Szeged, por la primera ronda.