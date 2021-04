Luego de haber jugado para la Asociación Deportiva Atenas la Liga Argentina Femenina de Vóley en lo que fue un hecho histórico no solo para el club de Barrio General Bustos sino también para Audenino, la deportista será distinguida por tal motivo.

Mora junto a su equipo fueron eliminados en la instancia de Cuartos de Final del Torneo más importante de nuestro país. Audenino de 17 años, tuvo una activa participación en la competencia a pesar de su corta edad.

Los argumentos del reconocimiento son según lo presentado por los legisladores Alejandra Piasco, Miguel Majul y Ramón Giraldi , “por ser la primera ciudadana de Arroyito integrante de una liga de vóley femenino, valorizando su desempeño a nivel nacional en el ámbito deportivo”.

Además el texto agrega “que ya conoce de esfuerzo, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo y sobre todo, de vivir alejada de sus seres queridos para cumplir su sueño: jugar al Vóley” entre otras líneas que se expresan en el texto enviado por los representantes del Departamento San Justo.

Mora en la actualidad y luego de lo que fue su participación en la elite del vóley argentino retornó a su club de origen en el cual se desempaña en la actualidad, Unión San Guillermo. Es válido recordar que también forma parte del proceso de Selección Nacional Sub – 19 “Las Panteritas” en las cuales ya realizo un par de entrenamientos, Todo esto no hace más que resaltar no solo su gran presente deportivo, demuestra que Audenino es una de las figuras más sobresalientes y con más futuro del ámbito deportivo de nuestra ciudad.