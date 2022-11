La historia de Guillermo Bustamante: es cordobés, tuvo un grave accidente y hoy brilla en el deporte adaptado

La de Guillermo Bustamante no es una historia más. Su bajo perfil y la poca difusión de los medios con los deportes amateurs hacen que sus dos clasificaciones al Mundial de Tenis de Mesa adaptado hayan pasado casi desapercibidas.

Sentado en una silla de ruedas tras un accidente jugando al rugby en el Club Taborin en 1994, el deportista y también psicólogo cordobés, nunca se rindió y siguió haciendo deportes. “Siempre me gustó el deporte y lo primero que quería hacer era eso. Por mi discapacidad, empecé a averiguar y lo más a mano que tuve fue comprar una mesa y jugar al tenis de mesa con mis amigos”, contó.

El entusiasmo inicial se acrecentó pero enseguida tuvo que hacerle frente al primer obstáculo. “Me gustaba jugar a nivel competitivo, iba a Buenos Aires a jugar pero no podía practicar en Córdoba. No tenía quién me enseñara, jugaba con mis amigos, después iba a jugar y perdía siempre. No había forma de mejorar y ahí dejé un tiempo”, reveló el deportista argentino.

El deportista que vive en Villa Allende jugó su segundo mundial de tenis de mesa adaptado Foto: BraiTMe

Pero el alejamiento del tenis de mesa no hizo que Bustamante deje todo. Empezó a practicar natación y también compitió en ese deporte. “Lo único que tenía que hacer era ir a una pileta y nadar, nadar, nadar.. y así me pasé nadando ocho años”, dijo el tenista de mesa que reside en Villa Allende.

Y en natación también hizo historia: fue el primero en nadar en SM2 en los cuatro estilos en una sola prueba. Es una categoría donde los nadadores tiene limitados los movimientos del torso, de las piernas y las manos.

Temporalmente, volvió a practicar tenis de mesa pero después se dedicó a estudiar, se casó y formó una familia. Se recibió de Licenciado en Psicología con orientación en recursos humanos y se dedica a su profesión. También a practicar y difundir el deporte adaptado.

La vuelta al tenis de mesa adaptado

Su regreso al tenis de mesa fue en 2014 pero el panorama era otro comparado a los años en los que comenzó a mediados de la década del 90. “Mejoró muchísimo la organización y el apoyo, sobre todo en Buenos Aires. En Córdoba falta mucho. Tenés que ganar para que te reconozcan, es medio incongruente. Después que ganás medallas te empiezan a apoyar, pero lo duro es el primer trayecto. Juego todo en Buenos Aires y los torneos importantes los juego en Europa con los costos que eso significa”, contó Bustamante.

Su camino no varía mucho de cualquier deportista. Empezó a competir, a destacarse, a ganar torneos locales, provinciales, pasar al ámbito nacional y llegar a representar a Argentina en competencias internacionales. “A medida que vas teniendo resultados en los torneos internacionales seguís siendo parte de la Selección. El primer paso importante es que te convoquen a un panamericano. Después te incluyen en la Selección para giras europeas y torneo mundiales”, explicó.

El tenista de mesa adaptado viajó a España para participar de su segundo mundial de la especialidad Foto: Guillermo Bustamante

Bustamante se encuentra disputando su segundo mundial de tenis de mesa. Cabe destacar que en este deporte adaptado hay cinco categorías para deportistas en sillas de ruedas y cinco para deportistas que juegan parados.

El cordobés es categoría 1 ya que no mueve los dedos y no tiene tríceps. “Por eso me costó tanto el inicio. En la categoría 5 hay que hacer de cuenta que cualquier persona sin problemas se sienta en una silla de ruedas. No tienen ningún problema del tronco para arriba”, explicó.

Su preparación para el Mundial que se juega en Granada, España requirió redoblar el esfuerzo. “Entreno todos los días de la semana, tres o cuatro horas por día. Tengo un entrenador personal, porque si no, no podés llegar. Es terriblemente duro. Todos mis rivales viven de esto la mayoría y viven en Europa. Si vivís de esto y estás en Europa, tenés una ventaja enorme”, detalló el cordobés.

Competir, organizar y difundir sobre el tenis de mesa adaptado

Además de su trabajo en distintas empresas como psicólogo especializado en recursos humanos, Guillermo Bustamante no cesa en sus ansias de que el deporte adaptado siga progresando y en eso fue pionero en lo que hace al tenis de mesa.

“En Córdoba tuve que armar todo porque no había nada”, se sinceró Bustamante. Y agregó: ”Entre tener la idea, buscar un lugar de entrenamiento y capacitar a mis entrenadores, porque yo soy el que capacita, lleva mucho tiempo. Digo que tengo que capacitar porque, por ejemplo, mi entrenador sabe de tenis de mesa pero no significa que sepas de tenis de mesa adaptado”.

También probó con crear una fundación para conseguir difusión y apoyo. “Hago lo que puedo para fomentarlo. Y en definitiva el mensaje es eso: si uno lo puede hacer que en este deporte estoy en la categoría donde la discapacidad es más severa, todos los otros que tienen otros medios, no tienen excusas”.

Su gran objetivo: cambiar algo para un deporte y una sociedad mejor

Desde su silla de ruedas, su ambición no sólo es ser lo mejor que se pueda en su deporte. El gran objetivo de Guillermo Bustamante es más colectivo que individual: “No es solamente deportivo, sino también abrir el juego para más personas”.

“Mi objetivo siempre fue que esto se multiplique, yo busco cambiar algo. Después de entrenar, tengo que llegar, trabajar y me gusta dar charlas y hablar con los chicos, porque creo que es para bien. Les abro la cabeza un poquito. Los chicos son, en definitiva, los que van a poder cambiar algo”, consideró.

En su historia de vida y deportiva, Bustamante no quiere destacarse por ser ejemplo. Él lo tiene en claro y lo dice cuando se lo piden: “Cuando uno cuenta historias, puede ver lo que pasan otras personas”. “Si uno da charlas, notas a los medios es con el objetivo de que la gente vea que hay otro mundo, que hay deporte adaptado competitivo. Muchas veces se piensa que cuando uno tiene una lesión o un problema, se termina el mundo y, simplemente, es vivir el deporte de manera diferente”, valoró.

“Creo que el deporte es uno de los principales medios de superación personal con discapacidad y sin discapacidad. Para todas las personas, en definitiva. Visibilizar eso nos ayuda a que haya más personas haciendo deportes y así promover un cambio a una mejor sociedad”, reflexionó para finalizar.