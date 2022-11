De Río Negro a Qatar: Paula cumplió el sueño de ir a trabajar al Mundial y alentar a la Scaloneta

Paula Vincent, una joven de 23 años, se enteró que estaban haciendo una convocatoria para trabajar en el Mundial de Qatar 2022 y no dudó ni un segundo para postularse. Ahora está en Doha y forma parte del grupo de 22 argentinos contratados por una cadena internacional de hoteles para los Fan Fest, el evento organizado por la FIFA.

Paula nació en San Antonio Oeste y es una chica que le encanta hacer muchas actividades. Es guía de turismo en Las Grutas y las maravillas del golfo San Matías al norte de la Patagonia durante el verano, es futbolera desde que tiene memoria, hincha de la Selección y de Boca como su abuelo Angelo.

Desde el momento en el que la joven descubrió que estaban haciendo el primer llamado para ir a trabajar a Qatar, prometió que haría hasta lo imposible para quedar seleccionada. Así fue que con mucha constancia y fe pudo cumplir su gran sueño y actualmente está en Doha junto a otros argentinos que fueron a trabajar durante el Mundial.

En una entrevista con Diario Río Negro, Paula contó que puede andar tranquilamente con short y musculosa por las calles de la ciudad. “Nadie nos dice nada. Solo en los lugares cerrados como un shopping podes sentir una mirada, pero siempre con respeto. Ellos tienen su cultura y nosotros la nuestra. No se cómo será después del Mundial, pero ahora está todo bien. Uno viene con miedo pero no hay que tener miedo, la flexibilidad con la que contamos muestra que se han abierto, nos tratan bien, son agradables, se han preparado”, enunció.

Hace unos días la joven estuvo en el banderazo para recibir a cuatro cordobeses que llegaron a Qatar en bicicleta y se sacó una foto con ellos.

Paula con Leandro, Lucas, Matías y Silvio, los cuatro cordobeses que llegaron en bicicleta a Qatar. Foto: Paula Vincent.

Faltan nada más que 12 días para el inicio del evento deportivo más importante del mundo y los hinchas argentinos ya son protagonistas de las calles de Doha. Los icónicos cantitos para alentar al equipo de Lionel Scaloni son furor en Qatar.

“Se supone que las demostraciones de afecto en público no se pueden hacer si no estás casado, pero de momento no ha pasado nada. Y cada vez que se acerca uno de seguridad nos pide una foto en vez de retarnos, nos filma. Es re loco lo que genera Messi y la Argentina. Les gusta vernos con los parlantes, saltar y gritar”, reveló la joven.

La historia de Paula: cómo consiguió ir a trabajar a Qatar

En diciembre de 2021, Paula mandó su currículum a una empresa internacional de recursos humanos que anunció que buscaba gente con experiencia para trabajar en el Mundial. La joven es estudiante de Turismo en Bahía Blanca, su papá tiene hotel y emprendimiento gastronómico en Las Grutas, en donde la futbolera fue moza y recepcionista desde muy chica.

Además de tener experiencia en el hotel de su padre, Paula es guía de turismo durante el verano y, un detalle no menor para ir a Qatar, habla tres idiomas: Inglés, portugués e italiano. Dos semanas después de haber mandado su currículum, le pidieron una entrevista en inglés.

Paula Vincent en Doha. Foto: Paula Vincent

Luego, le mandaron una propuesta laboral de un año en Qatar, pero no le convenció. “Yo quería algo más corto”, expresó Paula al medio local. Entonces, buscó otro trabajo en Montenegro, pero nunca obtuvo una respuesta.

“En agosto me llega la del Mundial, solo dos meses y con la cadena Marriott, que es la que me contrataría como vendedora. Quedamos preseleccionados 50. Tuve una entrevista de 5 minutitos y quedé”, relató.

El 28 de octubre Paula viajó para Qatar y tiene fecha de regreso el 23 de diciembre. La empresa le cubre los gastos de los pasajes, el hospedaje y la comida. Es la primera vez que la joven tiene un trabajo fuera de su entorno familiar. “Me gusta ese desafío. Voy aprender mucho. Y quiero demostrar todo lo que aprendí con mi papá”, concluyó.