Mundial de Qatar 2022: uno por uno, cómo están los jugadores lesionados de la Selección Argentina

La Selección Argentina, con Lionel Scaloni a la cabeza, esperan que terminen lo antes posibles las temporadas en Europa para poder contar con los futbolistas que estarán en el Mundial de Qatar 2022. Es que a poco del inicio de la Copa del Mundo, son varios los futbolistas que sufrieron molestias y que llegarán al límite para el debut.

El camino de la Albiceleste comenzará el próximo 22 de noviembre, frente a Arabia Saudita. En ese marco, falta menos de un mes para que la pelota ruede en el Estadio Lusail con cientos de fanáticos argentinos que ya estarán llegando a Qatar en los próximos días.

Lionel Messi y compañía aguardan por el inicio del Mundial de Qatar 2022.

En ese marco, las lesiones son algo que preocupa y mucho al cuerpo técnico por los tiempos de recuperación que tiene cada uno antes de regresar a jugar. En el caso de Argentina, son varios los jugadores que han presentado una molestia o que tienen los días justos para llegar a los días de preparación.

En los últimos días, una imagen de Lionel Messi tomándose el botín casi genera que cientos de fanáticos sufran un “paro cardíaco” como han dicho en las redes sociales. La secuencia mostró como el crack argentino se tomó el zapato producto de un pisotón que no pasó más que eso.

Uno por uno, quiénes son los lesionados de la Selección Argentina y cuánto tiempo tienen de recuperación

Paulo Dybala

Quizás el nombre que más preocupa en este momento a Lionel Scaloni y compañía, puesto de que llega con los tiempos muy justos para el inicio de la Copa del Mundo. Se desgarró el bíceps femoral zurdo el pasado 9 de octubre, con una recuperación que iba a demandarle más de un mes.

El cordobés Paulo Dybala lleva adelante su recuperación. El sueño de estar en el Mundial toma fuerza. (Prensa Roma).

Según los reportes, el cordobés está bien, avanzando con la recuperación, aunque desde el cuerpo técnico siguen muy de cerca su tratamiento. El momento límite para el ex Instituto será el próximo 14 de noviembre cuando sé dé a conocer la lista definitiva.

Guido Rodríguez

El último dolor de cabeza de Lionel Scaloni fue el volante del Betis que salió por un dolor cuando promediaba el partido por la Europa League ante el Ludogorest.

El Betis ganó 1-0 por Europa League a pesar de la salida del ex River. Foto: afp

Si bien no se conoce el parte médico, se cree que no sería de gravedad ya que es una molestia que arrastra en su cadera. Germán Pezzella también fue preservado por una molestia.

Juan Musso

El arquero de la Atalanta atraviesa un proceso de recuperación, después de operarse por una fractura en el maxilar derecho el pasado 18 de septiembre. Si bien los informes dicen que perdió lugar por los buenos momentos de Rulli y Dibu Martínez, su pelea parece estar con Franco Armani quien llega con altibajos en su rendimiento.

Juan Musso, el arquero de la selección argentina. (Prensa Atalanta)

Si bien se espera que vuelva a sumar minutos, su situación está complicada y podría ser uno de los cortados en la lista de 26 jugadores que entregará Lionel Scaloni.

Juan Foyth

Otro de los jugadores que corren contrareloj para llegar bien al 14 de noviembre, ya que sufrió una dura lesión en su rodillo que requirió pasar por el quirófano. Sin embargo, ya está pudiendo correr y hacer algunos trabajos con pelota, lo que le aumenta las chances de llegar.

Juan Foyth se lesionó

Si bien Foyth perdió terreno antes de la Copa América, es un jugador polifuncional que puede catapultarlo como uno de los elegidos por Scaloni.

Ángel Di María

Otro de los nombres fuertes que llegarán con lo justo a la Copa del Mundo, no solo a nivel físico, sino también futbolístico ya que viene de reiteradas lesiones musculares. Ahora, se está recuperando de una lesión en el muslo derecho, aunque se espera que la próxima semana pueda volver a jugar.

Ángel Di María y su lesión en el partido que Juventus perdió por la Champions League. (AP)

Es uno de los nombres que de estar bien físicamente, será considerado por Lionel Scaloni para el debut con el país arabe.

Titular indiscutido, llega con algunas molestias en las últimas semanas que lo obligaron a parar. Pero se espera que lleguen sin problemas a la lista definitiva, ya que en los próximos días podría volver a jugar.

Leandro paredes estará unos 15 días afuera por lesión (Juventus)

Al Mundial, de no mediar contratiempos, va.

Nicolás González

Muy considerado por Lionel Scaloni, viene con un año malo a nivel lesiones. Ahora, sufrió un nuevo revés y tendrá que descansar algunos partidos.

Nicolás González es uno de los jugadores más elegidos por Lionel Scaloni.

Se le hicieron estudios médicos y se descartó la posibilidad de que tenga una lesión muscular grave, por lo que llegaría sin inconvenientes.

Exequiel Palacios

No solo visto de reojo por las lesiones, sino por su floja continuidad, el ex River comenzó a hacer fútbol esta semana después de una lesión que sufrió el pasado 10 de septiembre. Radicado en el Bayern Leverkusen fue elegido en varias oportunidades por Scaloni, pero su presencia en el Mundial no está asegurada.

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios se disputan los dos lugares disponibles del mediocampo para la lista definitiva del Mundial de Qatar 2020.

Es que su puesto compite con dos jugadores que vienen en gran nivel como lo son Enzo Fernández (elogiado por todo Europa) y Alexis MacAllister asentado en la Premier League.

Marcos Acuña

Otro de los nombres que son una fija para Scaloni, pero que ahora suma un nuevo dolor de cabeza para el entrenador. Es que el ex Racing y Ferro arrastra una dolencia crónica en un aductor que a veces lo obliga a parar, como en el duelo ante Real Madrid.

Marcos Acuña.

Viene de entrar por Champions League esta semana y dar una asistencia de gol. Está en tratamiento médico especial para mejorar.

Tres nombres que volvieron y están con lo justo

La lista cierra con tres futbolistas que volvieron a tener rodaje esta semana, después de algunas molestias, como lo son Giovanni Lo Celso, Joaquín Correa y Cristián “Cuti” Romero, tres fijas en la Selección.

Giovanni Lo Celso se encuentra mejor de su lesión y volverá a tener minutos. Foto: Christof Stache

El volante venía de una fatiga muscular que lo obligó a parar y regresó a tener minutos este jueves en el partido por Conference League. Algo parecido le pasó al delantero del Inter que entró el otro día y jugó algunos minutos con Lautaro Martínez por la Champions, donde dio una asistencia para el 4-0 definitivo ante Viktoria Pilzen.

El defensor se mostró ya recuperado este miércoles por Champions en el Tottenham. No había jugado el fin de semana por Premier League por una molestia en la pantorrilla.