La lesión de Giovani Lo Celso complica su debut en el Mundial de Qatar 2022

No son buenas las noticias sobre Giovani Lo Celso a tres semanas del debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Este lunes se confirmó la lesión muscular del futbolista de Villarreal y el diagnóstico pone en duda su presencia en el primer partido de la Selección.

El mediocampista de 26 años sufrió un desgarro en su pierna derecha durante el encuentro con Athletic de Bilbao por la fecha 12 de la Liga de España. De acuerdo a los estudios posteriores a la derrota del Submarino Amarillo, el “Monito” prácticamente no tiene margen de tiempo para recuperarse si quiere ser titular ante Arabia Saudita.

De acuerdo a los exámenes médicos, la recuperación de Lo Celso demandará entre 14 y 21 días. Dado que Argentina tiene su debut mundialista programado para el martes 22 de noviembre, parece difícil que el seleccionador Lionel Scaloni pueda utilizarlo como titular.

El primer parte sobre el ex París Saint-Germain (PSG) y Betis indica que tiene una lesión de grado 1 en el bíceps femoral derecho. Si bien esto no lo deja afuera del estreno de la Selección, también da por hecho que no llegará a Qatar en una forma óptima desde el punto de vista físico y futbolístico.

Surgido de Rosario Central, Lo Celso se ganó un lugar como titular en el equipo argentino de la mano de Scaloni y conquistó la Copa América 2021 en Brasil. Si bien antes fue convocado al Mundial de Rusia 2018 por Jorge Sampaoli, no sumó minutos en cancha.

¿Cómo fue la lesión de Giovani Lo Celso antes del Mundial de Qatar 2022?

En el primer tiempo del partido entre Villarreal y Athletic de Bilbao, Lo Celso sintió una molestia y fue reemplazado antes de la media hora de juego. Durante la transmisión del encuentro se pudo ver su reacción cuando tiró un taco de derecha cerca del área rival.

Cuando Mikel Vesga rechazó el balón, el zurdo se agarró la parte posterior del muslo y frenó la marcha. En ese momento quedó en evidencia el dolor que sintió, de modo que el entrenador Quique Setién dispuso que Manu Trigueros ocupara su lugar.

Además de la lesión de Lo Celso, Villarreal se fue derrotado del Estadio San Mamés. Athletic ganó 1 a 0 con gol de Iñaki Williams y lo privó de acercarse a los puestos de clasificación de las copas europeas.