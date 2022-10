El picante cruce entre Enzo Fernández y Neymar, tras el empate entre PSG y Benfica: “No te dije pelo...”

Enzo Fernández es, sin dudas, de las mejores apariciones que ha tenido el fútbol argentino en los últimos meses. Ahora volvió a demostrarlo en la UEFA Champions League y, nada más ni nada menos, que ante el Paris Saint Germain que, sin Lionel Messi, tuvo a Neymar y Mbappé como las dos grandes figuras.

El volante del Benfica fue una de las figuras en el empate con el PSG en el Parque de los Príncipes, donde Kylian Mbappé y Joao Mario aportaron los goles de un partido que tuvo todos los condimentos de Champions, sumado a un cruce bien sudamericano. Es que el exRiver tuvo un fuerte cruce con Neymar y parece que los ánimos estaban caldeados entre ambos.

Durante el encuentro, el mediocampista que parece haberse ganado un lugar en la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022, le cometió una fuerte infracción a la estrella de la Verdeámela, que va con el sueño de levantar el sexto título mundial para los brasileños. Allí el diez del PSG se quedó en el piso tomándose la zona donde lo impactó el argentino.

Si bien pudo continuar y terminar el partido, el brasileño fue a buscar al argentino una vez que terminó el encuentro. Allí, con las cámaras de por medio, Ney apuntó contra el argentino por la infracción que le había cometido durante el tiempo regular y con un tono de bastante enojo, intentó buscar una respuesta.

Fernández, entre risas, le dijo: “Pero si no te hice nada”, a lo que luego Ney pareció ponerle un tono más serio a la conversación y le reclmaó por un insulto. “No te dije pelotudo”, expresó el argentino que intentó disculparse con el exSantos, pero este parece que no le aceptó ninguna disculpa.

Lionel Messi lo vio desde el palco

Algunos de los presentes en París, soñaban con poder ver a Lionel Messi en el duelo por Champions League ante el Benfica. Sin embargo, el argentino no pudo estar por una molestia en su gemelo que arrastra del partido que se jugó la semana pasada en Portugal.

Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo en el partido que jugaron PSG y Benfica en París. Foto: AFP

Si bien acompañó al equipo, el crack argentino estuvo desde el palco junto con su esposa Antonela Roccuzzo viendo el partido en el Parque de los Príncipes con un look otoñal, acompañando la época que se acerca en Europa despidiendo el verano que ya quedó atrás.