Lionel Messi no jugará este sábado en el PSG: descansará por la molestia que sintió en el último partido

Lionel Messi no estará en el 11 del PSG que enfrente este sábado al Reims. Aunque tanto en el equipo francés como en la Selección Argentina se encendieron las alarmas, lo cierto es que los estudios médicos evidenciaron que la molestia que sintió en la semana no era “para preocuparse”. No obstante, el rosarino descansará este fin de semana y será reemplazado por el español Pablo Sarabia.

“Dado de alta el miércoles por la noche tras molestias en el gemelo, Lionel Messi sigue en tratamiento tras exámenes tranquilizadores. El domingo se hará un nuevo punto”, indicaron desde el club parisino.

Messi pidió el cambio en el empate del PSG por Champions League.

Por su lado, el director técnico Christophe Galtier se refirió al capitán argentino en una conferencia de prensa. “Leo Messi no estará operativo contra Reims, pero reanudará los entrenamientos el domingo por la mañana. Kylian Mbappé tiene angina, pero viajará a Reims”, detalló. Se espera que con este descanso, el crack argentino podría llegar óptimo para el compromiso con el Benfica, el próximo martes en el Parque de los Príncipes.

En cuanto al resto de los lesionados, Presnel Kimpembe continúa con su rehabilitación, Renato Sanches regresó a los entrenamientos individuales y se sumará al grupo la próxima semana y Nuno Mendes, con una molestia en el tendón de la corva izquierdo, regresaría en aproximadamente tres semanas.

El PSG enfrentará al Reims en el Stade Auguste-Delaune II, en el marco de la fecha 10 de la Ligue 1. Los dirigidos por Galtier lideran la tabla con 25 unidades, dos más que Olympique Marsella. Siguen la lista Lorient (22) y Lens (21).

Cómo fue el momento en que Messi sintió la molestia

“Hizo una señal diciendo que se quería ir. En la última acción se sintió cansado. Se fue porque estaba cansado y porque un compañero fresco era mucho más interesante”, comentó el entrenador respecto del pedido de cambio de Leo Messi durante eL último partido del PSG. El argentino había convertido un gol y venía de una importante seguidilla de partidos, tanto con su club como con la Selección albiceleste.

Antes del cambio, el astro rosarino metió un golazo en Portugal. Foto: afp

Messi sintió la molestia luego de un control largo, en el que intentó alcanzar la pelota antes del arquero Odysseas. En el pique frenó, rengueó dos pasos, miró hacia arriba lamentándose y amagó con tocarse la pierna. Faltaban diez minutos para que termine el partido y decidió pedir el cambio.

El “30″ del PSG lleva sumados ocho goles y misma cantidad de asistencias en 13 presentaciones. Es el tercer goleador en el torneo local y el máximo asistente, junto a Neymar, con siete.