Alarma en la Selección Argentina: Paulo Dybala se lesionó en la Roma y Mourinho dijo que “parece muy grave”

Hay preocupación en la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022 . Es que Paulo Dybala salió lesionado en la Roma tras convertir un gol y no se sabe cuánto tiempo tendrá de recuperación.

El delantero sufrió una molestia muscular luego de convertir un gol de penal en la victoria 2 a 1 de su equipo ante el Lecce. Inmediatamente empezó a renguear tras patear la pena máxima e inmediatamente pidió ser sustituido.

La Joya ya había tenido problemas durante la gira con el equipo nacional ya que no disputó ni un minuto. Para ese entonces, el problema era en el flexor de la pierna izquierda. Se le realizarán estudios para ver de qué grado es la lesión actual y si podía significarle perderse le Mundial.

Para colmo, José Mourinho dejó una frase muy desalentadora: “La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo... No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023″.

En caso de que la lesión le lleve más de un mes de recuperación, sería une pésima noticia para Lionel Scaloni. El cordobés tenía su lugar casi asegurado entre los 26 convocados que irán a la cita mundialista.