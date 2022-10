A días de que arranque el Mundial, detuvieron a 4 argentinos en Qatar: uno de ellos es pampeano

A pocos días del inicio del Mundial, cuatro argentinos fueron detenidos en Qatar. Entre ellos se encuentra Ivo Aimar Chiesa, un veterinario de La Pampa recibido recientemente. El joven fue apresado tras almacenar y vender alcohol (algo ilegal allí), alquilar departamentos fuera del reglamento FIFA y revender entradas.

Si bien dos de ellos fueron liberados, el pampeano continúa prisionero en el país de Medio Oriente junto a Marcelo Mariano Martínez, un influencer conocido en las redes sociales como “El Príncipe Hincha”, ya que sería el primero en haber llegado al territorio asiático donde se disputará la Copa del Mundo.

Ambos están detenidos desde el 11 y el 12 de octubre, según informaron desde Radio 10, y se los investiga por el delito de “estafa”. Cabe destacar que, antes de ser apresados, estos argentinos incluso se han sacado fotos juntos, las cuales Martínez compartió con sus seguidores.

Hay dos argentinos detenidos en Qatar todavía. Foto: La Arena

Dos argentinos continúan presos en Qatar: los argumentos de su inocencia

La familia del influencer salió en defensa de él, diciendo que, como el principio de presunción de inocencia no existe en Qatar, no lo han liberado. Sin embargo, argumentaron que no fue el estafador, sino el estafado, víctima de un grupo de qataríes.

“A pesar de que el tribunal reconoce que fue estafado sigue detenido porque no existe el principio de presunción de inocencia en Qatar. Sos culpable hasta que demuestres ser inocente”, decía la carta de los padres de Martínez. También aseguraron que es buena persona y pidieron que, si alguien pasa por el país asiático, le de aunque sea un mate.