Qué dice el insólito manual que hizo el INADI para los periodistas que cubran el Mundial de Qatar 2022

El Inadi que conduce Victoria Donda sacó en las últimas horas un manual para los periodistas que cubran el Mundial de Qatar 2022. El documento que se entregó a aquellos que viajarán al país de Medio Oriente para realizar la cobertura de lo que será la próxima Copa del Mundo que comenzará en poco mes de cuatro semanas.

La presentación de las 21 hojas se da después de lo que fue la polémica en Rusia 2018, con varios argentinos que se grababan junto a ciudadanos rusos con insultos o incluso en situaciones de acoso. Ahora, los principales ejes que dominan el documento van sobre Racismo y xenofobia; Violencia en el juego; Discriminación; y Género y diversidad sexual.

Los organizadores en la conferencia de prensa que brindaron en Doha. (AP)

En el primero de ellos, se recomienda no referirse a futbolistas afroamericanos o africanos como “negros” o de “piel oscura”. Inobjetable, hasta que agrega que es mejor no decir o escribir “se ve negra la suerte para el equipo” o “compró la entrada en el mercado negro”, expresiones que no aluden en absoluto a cuestiones de raza.

En el segundo eje, el de “violencia en el juego”, el organismo conducido por Donda pide evitar dichos que promueven agresiones contra los protagonistas o cuerpos arbitrales e, incluso, la difusión de imágenes violentas, lo que la FIFA, en sus transmisiones oficiales, ya evita por motu proprio para cuidar su producto.

Además, en otro de los pasajes insólitos, piden que no se utilicen canciones como la de “Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá”, debido a que sería “un canto agravante que los hinchas les recuerden a los fanáticos rivales “su paternidad”, en términos de resultados deportivos a lo largo de la historia.

“El matar o morir” también aparece como algo negativo. Es una expresión que se usa asiduamente entre protagonistas, prensa e hinchas. En el fútbol argentino, aún no se erradicó ni hay campaña para ello.

En cuanto a la discriminación, el tercer eje, expresa que expresiones como “Está más pendiente de la peluquería que de entrenar” o “así de gordo no puede saltar ni correr” incurren en esa falta. Igual que decirle “ciego” a un árbitro que equivoca un fallo.

En cuanto a género y diversidad sexual, se destaca la solicitud de evitar expresiones como “hoy se espera ver un equipo de hombres, bien plantado, que demuestre su hombría”.