A tan solo horas de conocerse quiénes serán los rivales de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022, la expectativa va en aumento y las especulaciones por los potenciales rivales a enfrentar son cada vez más y más intensas.

Así quedaron distribuidos los seleccionados para el sorteo del Mundial. Foto: @infobaedeportes

En ese sentido, hacemos un repaso por todas las ediciones anteriores que disputó la Argentina en Copas del Mundo, y cómo fueron los sorteos, qué rivales debió enfrentar, haciendo la salvedad de que a lo largo de estos 92 años de historia que tienen los Mundiales, hubo muchos cambios en el medio.

Argentina, otra vez cabeza de serie

Como suele suceder en casi todas las últimas ediciones mundiales, Argentina parte como favorita y además cabeza de serie del grupo en el que le tocará estar.

Argentina volverá a ser cabeza de serie. En la foto, Lionel Messi posa con la pelota oficial del Mundial. Foto: FIFA

La lista del bombo 1 se completa con Qatar (por ser el anfitrión), Brasil, Bélgica, Francia, Inglaterra, España y Portugal.

Hay que decir que los cabeza de serie son elegidos a partir del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y es por ello que los mejores clasificados y que están presentes en la cita mundialista, parten desde esta posición “privilegiada”.

Cómo le fue a la Argentina en los sorteos anteriores

Hay quienes dicen que Argentina nunca fue realmente “perjudicada” en las ediciones anteriores de los sorteos del Mundial. Tal vez, la excepción haya sido Japón-Corea 2002, cuando integró el denominado “Grupo de la muerte” con Inglaterra, Suecia y Nigeria, y del cual Argentina no terminaría clasificando, al conseguir una victoria (vs Nigeria), una derrota (vs Inglaterra) y un empate sobre la hora (vs Suecia).

Lo cierto es que en esta oportunidad ya es sabido que no le tocará Nigeria, rival al que enfrentó en reiteradas oportunidades, en 1994-2002-2010-2014-2018, porque las “Águilas verdes” no se clasificaron al Mundial.

Aquí te hacemos un repaso, edición por edición, de los rivales de la Argentina en cada Fase de Grupos de todos los Mundiales:

1930. Grupo 1: Argentina, Francia, Chile y México.

1934. Argentina vs Suecia (fue un partido a eliminación directa).

1938. Argentina no clasificó.

1950:. Argentina no clasificó.

1954. Argentina no clasificó.

1958. Grupo A: Argentina, Alemania Federal, Checoslovaquia e Irlanda del Norte.

1962. Grupo D: Argentina, Inglaterra, Hungría y Bulgaria.

1966. Grupo B: Argentina, Alemania Federal, Suiza y España.

1970. Argentina no clasificó.

1974. Grupo D: Argentina, Italia, Haití y Polonia.

1978. Grupo A: Argentina, Hungría, Francia e Italia.

1982. Grupo C: Argentina, Bélgica, Hungría y El Salvador.

1986. Grupo A: Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur.

1990. Grupo B: Argentina, Camerún, Unión Soviética y Rumania.

1994. Grupo D.: Argentina, Grecia, Nigeria y Bulgaria.

1998. Grupo H: Argentina, Japón, Jamaica y Croacia.

2002. Grupo F: Argentina, Nigeria, Inglaterra y Suecia.

2006. Grupo C: Argentina, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro y Países Bajos.

2010. Grupo B: Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia.

2014. Grupo F: Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria.

2018. Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria.

Cómo fueron los resultados de 1978 y 1986

Si hay Mundiales icónicos para la selección albiceleste, fueron seguramente las ediciones de las dos copas que pudo levantar: 1978 y 1986.

En el Mundial del ‘78, Argentina fue designada como cabeza de serie por su condición de localía (lo mismo que sucede con Qatar este año). Por lo tanto, se ubicó en el Grupo A. Allí venció en la primera fecha a Hungría 2 a 1, en la segunda hizo lo propio con Francia con el mismo resultado de 2 a 1 y finalmente cayó derrotada frente a Italia 1 a 0.

La selección y la Copa, una imagen que todos los argentinos ansiamos ver de nuevo.

En el ‘86, Argentina también fue una de las cabezas de serie y en la primera fecha le ganó a Corea del Sur 3 a 1, luego empató con Italia 1 a 1 y en la última jornada derrotó 2 a 0 a Bulgaria.