Mundial de Qatar 2022: qué estrellas internacionales se pierden la copa por lesión

Diogo Jota: El puntero portugués, que es el revulsivo ideal de Jurgen Klopp en el Liverpool de Inglaterra, no visitará las tierras qataríes con su seleccionado por causa de una lesión de gravedad no confirmada que sufrió ante el Manchester City y que lo sacó de dicho partido en camilla. Pese a no saber la fuerza de la lesión, se sabe que tomará más de un mes para recuperarse completamente.