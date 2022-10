Mundial de Qatar 2022: habrá “calabozos” para los hinchas que estén borrachos

La cercanía del Mundial de Qatar ya se siente y el país se prepara para recibir a gran cantidad de turistas de todo el mundo que se harán presentes para alentar a sus seleccionados. Mientras tanto, la organización del evento alista detalles y entre ellos, confirmó que habrá “calabozos” para aquellas personas que estén borrachas.

A días para el Mundial, Qatar se prepara para recibir a cientos de miles de turistas de todo el mundo. Foto: AP.

Nasser Al Khater, jefe de la Copa del Mundo, dio a conocer la noticia, pero la aligeró agregando: “Si el comportamiento no es dañino, no hay nada de qué preocuparse”.

“Existen planes para que las personas se pongan sobrias si han estado bebiendo en exceso. Serán enviados a un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo y que no sean dañinos para nadie más”, completó.

También, Al Khater se refirió a las persistentes críticas que recibe su país en torno de la organización y en ese sentido, puntualizó acerca de los países que se dedican a cuestionar la situación de los trabajadores migrantes en Qatar: “Muchas personas que hablan sobre este tema del bienestar de los trabajadores... no son expertos en la industria. Y no son expertos en lo que hablan”.

“Y siento que se sienten obligados, que necesitan hablar. Creo que realmente necesitan leer y educarse un poco más sobre lo que está sucediendo sobre el terreno en Qatar”, comentó.

Y luego agregó: “Dejemos eso en manos de los expertos... y centrémonos en el fútbol. Dejemos que los administradores del fútbol se centren en sus equipos. Y dejémoslo así”.

"Esto es lo que les pedimos a los aficionados: que respeten", señaló el ejecutivo qatarí. Foto: Nasser Al-Khater

Respeto con la cultura de Qatar

También, este CEO del Mundial recalcó la necesidad de que los turistas respeten las costumbres de su país: “Todo lo que pedimos es que la gente sea respetuosa con la cultura”. “Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos son bienvenidos y tú no tienes nada de qué preocuparte”.

Entre otras cuestiones, Al Khater también confirmó que el 95% de las entradas para los partidos ya fueron vendidas.