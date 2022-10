Mundial de Qatar 2022: cómo funcionan Tinder y Bumble, las apps de citas en el país anfitrión de la Copa del Mundo

Una pregunta muy común que se hacen quienes planean viajar al Mundial de Qatar 2022 es si existen restricciones para las redes sociales y la navegación de Internet. Muchos se sorprenden al saber que WhatsApp no está bloqueada como en China, que Wikipedia no está prohibida como ha ocurrido en Turquía y que casi todos los jóvenes tienen Instagram. Sin embargo, el asombro es mayor al descubrir que las aplicaciones de citas como Tinder y Bumble no sólo no están prohibidas, sino que son populares.

Las apps que son utilizadas para hacer “match” y tener citas se descargan como cualquier otra, sin necesidad de tener que pagar un VPN que oculte el IP, ya que el gobierno que organiza la Copa del Mundo no tiene ningún tipo de control sobre ellas.

La mayoría de los usuarios son extranjeros, tanto turistas que se encuentren de paso como parte de los 2.300.000 inmigrantes que viven y trabajan en Qatar y que conforman más del 70 por ciento de la población de la isla ubicada en el Golfo Pérsico. En su mayoría provienen de países de Asia tales como India, Pakistán o Filipinas.

Muchos restaurantes y rooftops bar visitados por extranjeros se encuentran en Corniche, en la costa de Doha. Foto: (Foto: VíaPaís

Asimismo, la cantidad de perfiles masculinos es mayor, algo que en parte responde a que en el país hay 2.167.885 hombres y solo 817.144 mujeres, según las cifras de septiembre publicadas por la Autoridad de Planificación y Estadística qatarí.

Sin embargo, esto también está relacionado a que las mujeres locales no participan en estas apps, sino que suelen utilizar redes sociales con perfiles privados para reducir la exposición.

En general, los qataríes tienen vínculos con personas de su mismo género. La mayoría estudia en colegios y universidades que tienen edificios separados para hombres y mujeres, mientras que al salir a comer o tomar un café, no hay interacción con el género opuesto. Por eso, las posibilidades de conocer pareja generalmente sólo ocurren a partir de su círculo social o mediante conocidos de sus extensas familias.

Tener citas no está dentro de sus costumbres. Por eso, para algunos hombres de Qatar, Tinder y Bumble se convirtieron en una posibilidad para dialogar con extranjeras fuera del ojo público, aunque esto no es una opción para las mujeres.

Los restaurantes de Souq Waqif, el principal punto turístico de Doha, suele llenarse de extranjeros los fines de semana. Foto: (Foto: VíaPaís/Jessica Costa)

Por otro lado, quienes no quieren recurrir a las aplicaciones de citas -tanto extranjeros como qataríes- suelen elegir una opción más simple y muy utilizada para conocer gente nueva a través de Instagram. El simple y popular “truco” es añadir la ubicación “Doha, Qatar” al hacer publicaciones en el feed o en las Stories. De esta forma, se obtienen gran cantidad de mensajes de gente que se encuentre en la ciudad y que buscan iniciar una conversación.

Mundial de Qatar 2022: cómo es tener una cita en Doha

Para los extranjeros, es sencillo encontrar un lugar para salir con alguien de aplicaciones como Tinder o Bumble: Doha es una ciudad muy grande, de 132 kilómetros cuadrados, con infinidad de restaurantes, playas y actividades varias que pueden incluir hasta alquilar por poco dinero un pequeño barco. Los bares ubicados en hoteles internacionales son principalmente frecuentados por turistas, lo cual los convierte en uno de los sitios más populares para tener citas.

Los paseos en barco son privados y pueden conseguirse por siete dólares por persona. Foto: (Foto: Pexels)

Por el contrario, los qataríes sí deben elegir con cuidado el lugar del encuentro, ya que no está bien visto que tengan citas. Por eso, no irían a tomar un café por ejemplo al mall Al Hazm, un lugar frecuentado casi exclusivamente por qataríes, ni a cenar en una zona residencial, sino que elegirán algunos de los lugares visitados por turistas para tener un encuentro relajado.

Pero, ¿qué pasa si durante una cita se toman de las manos? ¿No se supone que en Qatar las muestras de afecto en público están prohibidas? Aunque existan leyes y reglas que pueden generar temor para quienes no conocen el país, ya sea respecto a las muestras de afecto o a la vestimenta, en la cotidianidad no se vive con miedo. La realidad es que si una pareja se abraza o se saluda en público con un beso lo más probable es que no tenga consecuencias, ya que no hay policías en las calles que estén al pendiente de cómo actúa cada persona. Sin embargo, lo correcto es evitar las muestras de afecto y hacer caso a las leyes del país que se visita por respeto a los locales, que podrían sentirse incómodos.

A pesar de que no sea una postal que se vea a cada hora, bien puede una pareja que se conoció por Tinder tomarse de la mano mientras charla en un café ubicado en el centro de Doha. Tan solo uno más de los profundos cambios que produjeron las redes sociales en el mundo.

*Por Jessica Costa, periodista en Qatar.