Ariana Pérez, la cordobesa que mandó sus videos jugando al rugby y fue seleccionada para jugar en Australia

La cordobesa Ariana Pérez es jugadora de rugby del Melbourne Rebels de Australia y puede debutar este sábado en la máxima liga anual del país, Super W. Pero previo a su presente soñado, tuvo que pelear desde abajo para llegar a una de las potencias mundiales del deporte.

“Quería aspirar a algo grande y pensé en Australia por ser una potencia mundial. Un verano me puse a ver clubes por Instagram y les mandé videos míos jugando”, recordó la profesional en diálogo con ESPN. Ella, ya había jugado un tiempo en México.

El anuncio de Melbourne Rebels con la cordobesa con la número 7. Foto: Melbourne Rebels

“Un día me surgió la posibilidad y me dijeron que vaya para allá, pero no me cubrían ningún costo”, dijo la joven que pertenece a una “familia trabajadora” que no tenía el dinero suficiente para emprender la aventura. Por eso, con la iniciativa de un pariente, iniciaron una colecta solidaria.

“Al principio no quería porque no es algo que se ve a menudo, pero finalmente acepté hacerlo, ya que prioricé mis sueños por encima de mi ego”, reflexionó sobre la recaudación de fondos. Sobre la misma, aseguró que mucha gente de México y España la ayudó.

El impedimento económico y la ayuda necesaria para cumplir un sueño

Sin embargo, el dinero conseguido no era suficiente y el try parecía estar lejos de concretarse, pero llegó la ayuda final. “Un día fui al gimnasio y mi entrenador me dijo que alguien muy importante del rugby argentino quería hablar conmigo, por lo que fui a la oficina de dicha persona y le expliqué mi situación”, contó.

Pérez entrenando con el conjunto australiano. Foto: Ariana Pérez

Ya en el despacho, el hombre le preguntó cuánto dinero le faltaba, esta situación era muy familiar para esta figura: “No logró llegar a un alto nivel deportivo por un tema económico y no quería que nadie pasase por lo mismo”, enfatizó la protagonista sobre la charla que tuvo con el hombre.

La cordobesa vistió la camiseta de Argentina en el seven femenino del 2021. Foto: Ariana Pérez

Así, pudo viajar a Oceanía a mediados del 2022 y gracias a su esfuerzo, disciplina y capacidad de adaptación quedó en el plantel de la franquicia aussie. Entre otras dificultades, la jugadora de seven tuvo que adaptarse a la modalidad de 15. “Es más estratégico y no tan intenso como el reducido”, indicó a grandes rasgos.

“De todas formas, soy muy predispuesta al aprendizaje y lo estoy disfrutando muchísimo”, aseguró la jugadora, que ahora viste la número “7” del conjunto que debutará frente a Reds este sábado 25 de marzo a las 3.05.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.