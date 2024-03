Es de Córdoba, visitó cientos de ciudades y conoció “la sucursal del infierno en la Tierra”

Ricardo Damián Lorenz es un youtuber oriundo de la provincia de Córdoba que viaja por el Mundo con su motocicleta, que le permitió conocer cientos de ciudades. Pero una de ellas lo alertó, le dio miedo y la definió como “la sucursal del infierno en la Tierra”.

“Soy un amante de los lugares extremos”, aseveró el hombre que en los últimos 15 años visitó una decena de países, en diálogo con Infobae. Ya había visitado Perú en 10 oportunidades, pero lo que vivió en un pequeño poblado de allī no lo experimentó en ningún lado.

DÓNDE ESTÁ “LA SUCURSAL DEL INFIERNO EN LA TIERRA”

La Rinconada es el pueblo más cercano al espacio que está ubicado a 5.100 metros del nivel del mar en medio de la cordillera peruana. “Si bien el lugar está inmerso en un paisaje maravilloso, porque está al pie de los nevados, la gente vive en condiciones espantosas”, contextualizó.

El cordobés llegó en su motocicleta de "casualidad". Foto: yagoxamerica

Luego, detalló que el lugar que tiene poco más de 40 mil habitantes, según el censo de 2023, no tiene agua potable, luz, cloacas, policías y la gente tira la basura en la calle. “Se siente una energía sumamente densa y lo considero el lugar más sombrío de los que he visitado”, aseveró.

El motociclista de Córdoba llegó al poblado a 5.100 metros de alturas por pura “casualidad”. Cuando estaba pasando Por Puno, cerca del lago Titicaca, escuchó sobre el lugar más alto del planeta y empezó a investigar.

El pueblo que es "la sucursal del infierno en la Tierra". Foto: yagoxamerica

“La gente de Puno me decía que estaba totalmente loco, que ni se me ocurriera ir, que era un lugar muy peligroso”, rememoró el cordobés que agarró su motocicleta y llegó al rincón geográfico.

“NO ME ATREVÍ A PASAR UNA NOCHE”, RECORDÓ EL CORDOBÉS

“Fui con la idea de quedarme unos días pero ni siquiera me atreví a pasar una noche”, confesó el hombre, quien se hospedó en Ananea, un pueblo que está 4.750 metros del nivel del mar y a 26 kilómetros de La Rinconada.

El poblado a 5.100 metros de altura. Foto: yagoxamerica

“Cuando llegué con mi moto y mi cámara de fotos llamaba mucho la atención. Me distinguieron a dos cuadras y contrastaba mucho con el paisaje local. Sentí que no era bienvenido”, contextualizó el sujeto que detalló qué hacen los radicados en La Rinconada.

Según explicó, todos trabajan en la mina que se encuentra allī, no tienen un salario fijo y todo depende de lo que extraigan. “Todo el mundo llega en busca de oro y te encontrás con situaciones totalmente humillantes”, dijo.

El cordobés tuvo un encuentro con mineros locales. Foto: yagoxamerica

POBREZA EXTREMA Y PROSTITUCIÓN EN “LA SUCURSAL DEL INFIERNO”

En este sentido, enumeró que vio a personas “hurgando entre los desechos de la minera a ver si pueden encontrar algo”. Pobreza extrema, crímenes y prostitución envuelven el lugar que tiene una tasa de mortalidad alarmante.

“Como no tienen cloacas, lo que se ve en realidad no es barro; son básicamente las heces y los desechos de la cocina. Hay basura por todos lados, entre las casas, las calles y los cerros. No hay rincón que se salve de ser contaminado”, focalizó.

“Es tierra de nadie y también un lugar elegido por gente que está prófuga por la justicia para esconderse. Y ni hablar de la cruda realidad de las chicas que llegan engañadas y las someten a la prostitución. Después de ver todo eso, me dio miedo quedarme”, concluyó el cordobés.