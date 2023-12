En Belgrano hay dos bajas y una certeza de parte del Luifa Artime: “A Passerini no lo buscó nadie”

En esta época de apertura de mercados de pases en el fútbol argentino los rumores corren por todos lados. En Belgrano, que tuvo una gran temporada en la Liga Profesional clasificando a la Copa Sudamericana, hubo varios jugadores del plantel que son mirados atentamente por otros clubes argentinos y del exterior.

En el marco del sorteo de la Copa Argentina que fue este martes al mediodía en el predio Lionel Messi de Ezeiza, habló Luis Fabián Artime, el presidente del Pirata. Tiró algunas definiciones sobre lo que fue la temporada del equipo luego de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

Artime. Convenio de Club La Voz con Belgrano ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

En declaraciones a DSports radio, el Luifa aseguró: “Tuvimos los dos goleadores de los dos torneos. No es fácil lograr eso”, por Pablo Vegetti que hizo 13 goles en el torneo de la Liga Profesional y Lucas Passerini, que metió 10 en la Copa de la Liga.

Lucas Passerini marcó dos goles ante Boca y Belgrano llegó a la punta de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Sobre el “Intentente del gol”, quien sonaba para ser refuerzo de Boca y de Racing, Artime afirmó: “A Passerini no lo buscó nadie”. Y culminó con una contundente frase: “Belgrano no tiene la necesidad de vender jugadores”.

Los dos defensores de Belgrano que se fueron a préstamo

En otro orden de cosas, hubo dos jugadores que se fueron del club de barrio Alberdi a buscar más rodaje ya que en Córdoba no lo tuvieron ni lo tendrán en 2024. Uno de ellos es Gino Barbieri quien jugó en Chaco For Ever y el club confirmó que, tras extender su contrato hasta 2025, se irá a préstamos al Macará de Ecuador.

El otro que seguirá su carrera fuera de Alberdi, también a préstamo hasta diciembre de 2024, será Francisco Oliver. El ex Tigre, quien participó en la campaña del ascenso, se recuperó de su lesión y firmó contrato para ser refuerzo del Atlético de Rafaela para jugar la Primera Nacional.

Francisco Oliver, jugador de Belgrano, estampó su firma como nuevo jugador de Atlético de Rafaela en calidad de préstamo Foto: Twitter: @sebavargas76

No se descarta que hayan otros jugadores que estuvieron de préstamo en otras instituciones sigan en esa condición para la temporada que se viene.