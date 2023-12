Pablo Vegetti, un “amor eterno por Belgrano” y el “me hubiera gustado irme de otra manera”

“Soñaba con irme de otra manera, no quería despedirme así. Quería hacerlo dentro de la cancha, como Bruno (Zapelli). El cariño de la gente por redes sociales fue tremendo. Mi amor con la gente de Belgrano va a ser eterno, nos vamos a volver a encontrar”. Con la firma de Pablo Vegetti.

El goleador regresó de Brasil, donde cumplió el objetivo de la permanencia con el Vasco Da Gama, y concedió una extensa entrevista en Tercer Tiempo por Radio Pulxo. “Sentí que festejando los goles a lo Pirata era un mimo y una especie de despedida para los hinchas de Belgrano. Pegó rápido en Vasco, sobre todo en los niños, porque el club tiene mucho de Pirata también”, explicó.

“Cuándo me llegó la posibilidad del Vasco, sentí que era la chance de irme. Es un club enorme como el desafío de salvarlo del descenso. Fue un crecimiento personal y deportivo muy grande”, aseguró el delantero, transferido en un millón de dólares al popular club carioca, dirigido por Ramón Díaz.

Pablo Vegetti es clave en el Vasco da Gama de Ramón Díaz. (Collage).

“Cuándo estuve en Belgrano muchas veces me llegaron ofertas y sentía que no era el momento de irme. Con la del Vasco entendí que era una buena oportunidad para Belgrano y para mi”, añadió el Toro, goleador de Belgrano en el ascenso 2022 y en la Liga Profesional 2023.

El goleador Pablo Vegetti y un arranque "dulce" en Brasil. El ex-Belgrano convirtió su segundo gol en el Vasco Da Gama. (@VascodaGama) Foto: @VascodaGama

PABLO VEGETTI, GOLEADOR E HINCHA DE BELGRANO

“Con el tiempo me hice hincha de Belgrano, como ahora lo es mi hijo. Me hubiese gustado despedirme en la cancha con la gente. Creo que me lo merecía, todos los objetivos que me puse en el club fueron cumplidos”, aseguró Vegetti.

Pablo Vegetti, el delantero que jugaba en Belgrano y ahora se suma al Vasco da Gama de Brasil. En su despedida en el Aeropuerto de Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz)

Y remarcó: “Elijo dos momentos. Cuándo llegé a Belgrano, porque eso me marcó. También cuándo salimos campeones y pudimos devolver al club a Primera”.

“Es un muy buen presente el que está viviendo el club y muy importante lo que viene, por haber clasificado a Copa Sudamericana. Cuándo jugaba Belgrano era como si jugara yo también. Contra River no pude ver el partido, porque justo jugaba. Vi el resultado después y me quería matar”, enfatizó el Toro.

Pablo Vegetti puso el 1-0 para Belgrano sobre Banfield, por la Liga Profesional. El delantero lleva 12 goles. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

LA IMPORTANCIA DE LUCAS PASSERINI Y QUÉ DIJO SOBRE INSTITUTO

Con la partida de Pablo Vegetti, a Belgrano se le presentó el dilema de reemplazar al su goleador, artillero del torneo. Y lo resolvió con la incorporación de Lucas Passerini, quien suguió los pasos del delantero.

Pablo Vegetti se mantiene en la máxima categoría de Brasil (Prensa Vasco)

“Me pone muy contento que Passerini esté haciendo goles. Si a él le va bien también le va bien a Belgrano y eso me pone muy contento. Se que en algún momento voy a volver a Belgrano”, se ilusionó. Por ahora, el 6 de enero regresa a Río porque lo espera un año arduo en el Brasileirao.

Pablo Vegetti y su gran inicio en el Vasco da Gama de Brasil. (Prensa Vasco). Foto: Prensa Vasco.

Ídolo en Alberdi, su salida de Instituto, donde también fue goleador, resultó traumática. “Siempre voy a estar agradecido con la gente de Instituto. Los hinchas se enojaron un poquito conmigo porque me fui a Belgrano pero siempre los respeté mucho, y mientras estuve di todo por esa camiseta”.