Emmanuel buscó aliados en Gran Hermano 2024, pero rebotó: “Vos te buscaste tener la casa en contra”

No viene siendo una buena semana para el cordobés que está dentro de la casa de Gran Hermano 2024. Lo que comenzó como una pelea por cigarrillos con sus compañeras fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento lleno de gritos, insultos y actitudes violentas.

A partir de esto, el jueves Emmanuel hizo un cara a cara con Catalina y se dijeron de todo. Uno de los principales motivos de enojo de la joven fue que Emma Vich es “mentiroso” y “lleva y trae”, algo que él negó. Nuevamente, hubo una escena de llanto, gritos e insultos.

VIDEO: TRAS EL CRUCE CON CATALINA, EMMANUEL BUSCÓ ALIADOS Y NO TUVO SUERTE

Este viernes, el peluquero cordobés intentó aliarse con algunas compañeras tras lo sucedido la noche anterior. Una de las que abordó para hablar del tema fue Rosina, con quien charló sobre la convivencia y sostuvo que no es fácil hacer amigos dentro de la casa.

Ante esto, Rosina respondió: “Vos también te buscaste tener la casa en contra. Llevas y traer, hablas mal de uno, hablas mal de otro”. La primera contestación de Emmanuel fue negarlo. “No hablo mal de nadie, Rosi”, dijo y se alejó de Rosina. Algo parecido sucedió con Denisse, que lo enfrentó en el patio de la casa. “Es raro que toda la casa esté de acuerdo en que llevas y traes”, sostuvo Denisse, coincidiendo con Rosina y Catalina.

Otra de las participantes que le hizo frente a Emma Vich fue Sabrina. La joven recordó un hecho de hace unas semanas, cuando a Lisandro le gritaron cornudo y se habían puesto de acuerdo en no contarle para no lastimarlo. A pesar de esto, Emmanuel se lo contó igual. A raíz de esto, Sabrina se enojó y le dijo a Emma que “llevaba y traía”. En medio de la conversación, la joven le recordó otra escena: “Dijeron que me dijiste que soy una calienta pija y lo creo”.