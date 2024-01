Gran Hermano 2024: Emma Vich adelantó su “estrategia” para ganar y cuestionó a Santiago del Moro

Luego del fuerte careo con Catalina Gorositidi, Emma Vich, el único cordobés dentro de la casa de Gran Hermano 2024, tuvo otra discusión con ella y Agostina. Las calificó de “homofóbicas”, adelantó su “estrategia” para ganarles y además, cuestionó a Santiago Del Moro.

GRAN HERMANO: FURIOSA DISCUSIÓN ENTRE EMMA, CATA Y AGOSTINA

El tenso mano a mano entre la médica pediatra y el peluquero trascendió el sum y siguió en el living, donde la Policía se sumó a la discusión y apuntó contra el joven. “Quiere cámara y llamar la atención. Es un mala leche y mentiroso de mi#$^”, increparon las hermanitas.

Los minutos pasaron y el altercado verbal entre los nominados en la placa de este domingo 14 de enero concluyó. Emma se fue cansado de las agresiones recibidas y se puso a hablar con Joel en uno de los sillones, donde adelantó su “amenaza”.

LA ESTRATEGIA DE EMMA VICH PARA GANAR GRAN HERMANO 2024

“Se vienen a hacer los ‘no somos homofobicos’, son re homofóbicos, ¿sabes qué voy a hacer? me voy a poner toda la ropa de mina que traje y si les doy asco, les voy a empezar a dar asco de verdad y me va a chupar un huevo”, arremetió el cordobés que desde ahora pensará solamente en el.

Por otro lado, le hizo un expreso pedido a Gran Hermano y a Santiago Del Moro, el conductor del reality. “Mándame el psicólogo que me siento mal... ¿Cómo vas a dejar que me insulten así? ¿'Santi’ Del Moro, cómo vas a dejar que me digan esas atrocidades?”, cerró.