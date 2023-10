El River-Talleres y Belgrano-Boca en la visión de Jota Jota López, que jugó en los cuatro

Fecha con la vara alta para Talleres y Belgrano, que enfrentará a River y Boca en el Más Monumental y el Gigante de Alberdi, respectivamente, por la octava fecha del torneo. Juan José López vistió las cuatro camisetas, además de ser técnico de la T y del Millo, y anticipó los duelos.

“A Talleres lo veo bien, y por eso viene peleando títulos. Tiene buenos jugadores, (Diego Valoyes) era desequilibrante pero creo que (Valentín) Depietri lo puede reemplazar”, señaló en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Juan José López en la entrevista que concedió a ESPN, con Alejandro Fantino. (Captura web).

“Gandolfi es un gran técnico y lo hace jugar muy bien a Talleres. Por algo lo quería River para integrar el cuerpo técnico”, resaltó Jota Jota, en alusión a que el DT Albiazul sonó para ser ayudante de campo de Martín Demichelis.

Javier Gandolfi, entrenador de Talleres, en el partido ante Argentinos Juniors. (Fotobaires) Foto: Luciano Gonzalez

EL BOCA FINALISTA Y EL BELGRANO INVICTO

“Belgrano creció mucho, también en estructura, y tiene mucha gente que lo acompaña”, resaltó Jota Jota, quien se puso la Celeste en 1987, después de haber descollado en Talleres cinco años antes, y de jugar en Argentinos Juniors, con quien disputó “la mejor final de Copa Intercontinental, ante la Juventus”.

AMDEP082. SAO PAULO (BRASIL), 05/10/2023.- Sergio Romero (i) portero de Boca celebra al ganar la serie de penaltis hoy, en un partido de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca Juniors en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira Foto: Sebastiao Moreira

Sobre el enfrentamiento de este martes con Boca, observó: “Boca tiene la suerte de contar con Chiquito Romero. La hinchada quiere eso, ganar medio a cero o llegar a los penales. En cambio en River y en Talleres quieren ganar jugando bien”.

DE QUE EQUIPO ES HINCHA JOTA JOTA LÓPEZ

“Cuando todos me preguntaban de que equipo era en Córdoba, los sorprendí a todos. Soy de Bella Vista, como Víctor Brizuela, porque mi mamá nació en ese barrio. Por eso digo que soy un poco cordobés también”.

Juan José López: "Cuando agarré, sentí que estaba dirigiendo a un equipo del Interior"

Y en cuanto a qué camiseta se pondría de nuevo, no lo dudó: “Ya tengo 73 años, pero si pudiera volvería a jugar en River. Ahí no me ensuciaba las medias ni cuando llovía... En Boca en cambio, había que tirarse de cabeza”.

EL RECUERDO DE JOTA JOTA DE INSTITUTO

Juan José López también dirigió a Instituto en 1998/2000, antes de convertirse en entrenador de Talleres. “Me alegra inmensamente que Instituto esté en Primera, tiene una hincha tremenda, que siempre acompaña”, destacó.