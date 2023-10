Belgrano y Talleres tienen a los arqueros del campeonato: Losada y Herrera, ¿quién es el número 1?

“La pelota más difícil del partido la sacó Guido Herrera”. Con la firma de Guillermo Farré, técnico de Belgrano, tras el clásico con Talleres. “El arquero de ellos tuvo una gran actuación”, testimonió Javier Gandolfi, DT Albiazul. Todos coinciden, Herrera y Nahuel Losada fueron de lo mejor del partido. Y muchos suscriben: de lo mejor de la Copa de la Liga también.

Los dos muestran un alto nivel fecha tras fecha. Herrera, capitán de Talleres, sostenido en el tiempo con regularidad y eficacia. Y Losada, pilar en el ascenso del Celeste, pasa por un presente superlativo, con actuaciones consagratorias.

Clásico Talleres vs Belgrano en el Kempes por la Copa de la LPF Foto Javier Ferreyra

“Hoy Losada junto a Herrera son de los mejores arqueros del fútbol argentino”, afirmó Ricardo Caruso Lombardi, ex técnico de Belgrano. Fue quien trajo al Losada al Pirata en 2020. “Se había lesionado en la mano el arquero suplente, (Agustín) Ruffinetti. Pedí que me lo traigan a Losada y Jorge (Franceschi) tenía dudas en contratar otro arquero. Por suerte me hizo caso”, recordó Caruso.

Clásico empate sin goles entre Talleres y Belgrano en el Kémpes ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Los dos son figuras, sobresalieron en el clásico, sus hinchas los aclaman y por si fuera poco, hasta hubo un contrapunto tras el Talleres-Belgrano: Losada tiró un dardo y Herrera contragolpeó. Los dos perfil alto y frente a frente. ¿Quién es el mejor? Los especialistas en el puesto opinan, sobre quién es le número uno.

Ida y vuelta. El arquero de Belgrano se refirió a la influencia del marco de 60 mil socios de Talleres sobre el juego albiazul. Y su colega albiazul, contestó.

CARLOS BOSSIO: “CÓRDOBA ESTÁ MUY BIEN REPRESENTADA CON SUS ARQUEROS”

Ex arquero de Belgrano y la Selección argentina, entre otros, y ahora entrenador, Carlos Bossio opinó sobre el momento de Guido Herrera y Nahuel Losada. “Los veo muy bien, están entre los cinco mejores del torneo sin dudas. Contento por el nivel que hay en el puesto en los equipos cordobeses, porque lo sumo a Manuel Roffo, de Instituto. Córdoba está muy bien representada con sus arqueros”, resaltó en Vía Córdoba.

“Lo de Guido viene desde hace varias años, afianzado en la categoría. Un arquero confiable, al que le sumo la pegada espectacular, y siempre responde. Además, con una gran ascendencia en el plantel que le da la experiencia”.

Carlos "Chiquito" Bossio viene de dirigir a Racing de Nueva Italia (Ramiro Pereyra) Foto: Ramiro Pereyra

“Losada está igual de firme, a la par de Guido. No tan sostenido en el tiempo, pero si con nivel alto desde hace un par de años. Se destacó en el ascenso y se consolidó en Primera. Un arquero saca puntos, también con voz de mando y mucha confianza”.

MARIO CUENCA: “HERRERA ES EL QUE MEJOR LE PEGA A LA PELOTA EN EL FÚTBOL ARGENTINO”

También ascendió con Talleres, era capitán y hasta pateaba penales. Mario Cuenca ve en Guido Herrera un sucesor. El ex arquero, campeón de la Copa Conmebol, también ponderó el presente de Nahuel Losada.

“Con Guido no voy a descubrir nada. Se nota su confianza, está muy sólido y tranquilo. Fui a la cancha contra Instituto y es un arquero que siempre está. El que mejor le pega a la pelota en el fútbol argentino y uno de los más completos”, lo elogió.

“Lo hablé con (Javier) Gandolfi y él que lo sigue dia a dia ve lo mismo en Herrera. Esperemos tenerlo por muchos años más, el hincha de Talleres tiene que estar tranquilo porque el arco está bien custodiado”.

Mario Cuenca consiguió todo con Talleres (La Voz archivo).

Respecto de Losada, también valoró su presente. “No lo sigo tanto, no vi partidos enteros de Belgrano, pero en los resúmenes se nota que se ha hecho importante, que empezó a tener la solvencia de un titular indiscutido. No es fácil lograr continuidad en clubes como Talleres y Belgrano y ellos lo consiguieron”.

GERMÁN MONTOYA: “REGULARIDAD ANTE UNA EXIGENCIA MUY ALTA”

Ascendió con Belgrano en 2006, campeón con Vélez en Primera y ahora integrante del cuerpo técnico de la Reserva subcampeona del Pirata. Germán Montoya también es palabra autorizada en el debate sobre los arqueros.

“El rendimiento de Nahuel Losada y Guido Herrera está avalado por una gran formación, se nota también que los dos sortearon obstáculos y alcanzaron lo más importante para un arquero: regularidad ante una exigencia muy alta”, puntualizó.

Germán Montoya, arquero de Belgrano en el ascenso con Olimpo, volvió a trabajar en el Pirata (La Voz/Archivo).

“Demuestran seguridad y capacidad permanente, apoyados en el trabajo defensivo, pero sabiendo que es un puesto individual, solitario, y que requiere mucha tenacidad mental. La madurez de ambos los lleva a competir de manera natural y lo hacen desde el disfrute. Entran con la ilusión de dar lo mejor y el equipo lo percibe”, destacó Montoya.

Y completó: “Es gratificante tener en Córdoba dos ejemplos así, para todos los que disfrutamos del arco, para los que se están formando para llegar... Dos arqueros con un trabajo admirable, del que me siento orgulloso por cómo se realiza en Belgrano, con la tarea de Marcelo Misetich (entrenador de arqueros) con los cuatro que conviven en el plantel superior, sumado Juan Strumia (Reserva).