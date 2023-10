Talleres - Boca por Copa Argentina ya tiene fecha confirmada para jugar los cuartos de final

En el mediodía del miércoles desde la organización de Copa Argentina se dio a conocer la fecha en la que jugarán Talleres y Boca por uno de los cuartos de final del certamen. La T había pedido que ese juego no se realice en fecha Fifa para que no sea perjudicado por los convocados a distintas selecciones que no podrán estar.

Pero se le denegó el pedido. Pero el Albiazul y el Xeneize se medirán el próximo 15 de octubre en lugar y horario a definir. Así, el equipo cordobés no podrá contar con Matías Catalán, convocado a la selección de Chile ni con Ramón Sosa ni Matías Galarza, a la de Paraguay.

Matías Galarza marcó el 4-0 de Talleres ante Barracas por la Copa de la Liga Profesional 2023. (Javier Ferreyra / La Voz)

También podrían perderse el partido los colombianos Kevin Mantilla y Luis Angulo, pedidos para el Sub 23 de su país. Otro de los que podrían ser baja sensible es Rodrigo Villagra quien está incluído en la lista del DT Javier Mascherano también en el Sub 23 argentino.

El volante central de Talleres y la foto con Messi, quien fue a ver el amistoso del sub 23 ante Bolivia. (IG: Rodrigo Villagra)

Boca tendrá las bajas de Luis Advíncula, que jugaría le fecha de Eliminatorias para Perú, Norberto Briasco (Armenia) más Nicolás Valentini, Cristian Medina y Leandro Brey (también en el sub 23 de Javier Mascherano).

La sede del partido sería el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el horario estimativo podría ser el de las 20 horas.