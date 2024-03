El Luifa Galesio, con Belgrano en la piel y el festejo que prepara por el aniversario Pirata

Belgrano cumplió sus 119 años el 19 de marzo, y sus hinchas lo festejaron en distintas partes del mundo. Como lo hizo el Luís Fabián Galesio en Italia, donde en el SC Ercolanese del ascenso. “Con la camiseta puesta, un asadito y un buen fernet”, enumeró el Luifa lo infaltable en un festejo Pirata.

Y anticipó: “Este domingo tenemos un partido bravo, por la punta. Y si meto un gol lo festejo haciendo el remo como Belgrano. Ya le dije a mis compañero, para que no dejen solo. Igual, ya lo vieron por la tele”. Y de paso tiro el que sería su favorito en el plantel para ganar el Gran Hermano como lo hizo él en 2016: “Santiago Longo”.

Qué es de la vida del cordobés después de consagrarse campeón de Gran Hermano 2016. Foto: @luifagalesio9

Lo dijo en el programa De la cancha al Living, por canal Showsport, con un ping pong temático por el anivesario del Celeste.

VEGETTI, MATÍAS SUÁREZ... Y TALLERES

“Si pudiera formar una delantera con Ronaldo o con Passerini, elegiría a Ronaldo, al brasileño je. Y por sobre todo a Vegetti. La camiseta que me puse para festejar este aniversario es una que me envió Pablo. Me gusta Passerini, hace goles y mejoró, pero a Pablo le tirabas una piedra y era gol”, comparó el Luifa.

"Luifa" Galesio junto a su papá y la camiseta de Belgrano que le mandó Pablo Vegetti. (Gentileza Luis Galesio).

También habló del retornó de Matías Suárez tras el cúmulo de críticas por su partida a River. “Estoy contento con su regreso porque es un jugador distinto. Pensó que lo mejor para él en ese momento era River, como ahora eligió volver a Belgrano”, afirmó.

El presidente de Talleres Andrés Fassi en el predio del club en entrevista exclusiva

Y como buen Pirata, no podía faltar el cruce con el eterno rival. “Vi que nos chicanearon en las redes en el sorteo de las copas. Esto es así, yo les hice un gol jugando para Barrio Parque en Liga Cordobesa y todavía lo recuerdo. Si viene un (Andrés) Fassi con un maletín lleno de dólares para que juegue en Talleres, le digo que no”.