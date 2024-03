El ex Belgrano que se quedó esperando una llamada para DT y hubiera venido a Córdoba “nadando”

Belgrano resolvió que Juan Cruz Real sea el sucesor de Guillermo Farré en la dirección técnica. Un entrenador desconocido en Argentina, que hizo la mayor parte de su carrera en el fútbol colombiano y que deparó sorpresas a la hora de la elección. También en quien se ilusionaba con un llamado desde Alberdi.

El caso de José Luis Villarreal, quien desde Miami alentaba expectativa de tener al menos una charla con Luis Fabián Artime. “Al entrenador elegido no lo conozco. Sé que hizo su carrera en Colombia. Uno tiene siempre la esperanza, pero sé que mi teléfono nunca va a sonar. En mi cumpleaños nunca el club me saludó. ¿Casualidad o causalidad?”, recapituló Villita en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

En el Azul hay ronda de nombres

“¿Si tengo el conocimiento para dirigir a Belgrano? Y... cuántos técnicos saben que (Lucas) Argallo es el cuarto arquero del plantel... Una vez en una nota me preguntaron si me gustaría dirigir a Belgano, y respondí que me vendría nadando a Córdoba, pero por respeto a un ídolo como Guillermo Farré, jamás me ofrecería”, enfatizó.

“Desde que estuvo Olave como asesor deportivo presenté proyectos cuando buscaban entrenador, y nunca me respondieron. Y la conclusión que saca es que la gente conoce al Villita jugador, pero no al Villarreal técnico. Y ya voy perdiendo las esperanzas de poder dirigir en Córdoba, de ser profeta en mi tierra”, añadió.

Ricardo Zielinski, entrenador de Lanús, ovacionado por la hinchada de Belgrano. (La Voz)

“No me considero ídolo de Belgrano, sí una persona respetada. Si supieran la cantidad de gente que me dice ‘ofrecete, presentá el proyecto’. Pensé que le iban a dar cuatro partidos al Beto Fernández y estaba bien... Y salió esta designación que me sorprende”, completó.

Juan Cruz Real y su manera de jugar, lo que pretende de sus equipos.

VILLARREAL Y EL REGRESO DE MATÍAS SUÁREZ A BELGRANO

“A Matías Suárez le diría que se ponga bien físicamente y que haga oídos sordos por la molestia del hincha. Si Matías está bien, tiene que jugar arriba con Passerini. Esa debería ser la delantera”, opinó José Luis Villarreal sobre el regreso del Oreja a Alberdi.

Matías Suárez avanza en su puesta a punto en Belgrano (Prensa Belgrano). Foto: Archivo La Voz

Marcelo Gallardo y José Luis Villarreal se cruzaron en Orlando (Prensa River)

Y recordó: “Cuando vino el River de Gallardo a Miami de pretemporada nos hizo ocho. Estuve amargado un mes, hasta que el hizo ocho a Alianza Lima por Copa Libertadores y ahí me tranquilicé. Para mi ese River era comparable al Barcelona de Guardiola y en esa delantera jugaba Matías Suárez”.