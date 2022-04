Un vecino de barrio Villa Corina que auxilió a Pablo Altamirano (36), el playero asesinado por un delincuente, reveló nuevos detalles de sus últimos minutos de vida. Walter contó, entre otras cosas, que trasladó al trabajador atacado al Hospital de Urgencias, a donde llegó con vida.

“Justo llegaba al quiosco de mi hermana, escuché el griterío y me dice: ‘Le pegaron un tiro a Pablo’. Me cruzo y lo trato de ayudar poniéndole una bolsa de carbón de carbón debajo de la cabeza”, indicó en diálogo con Cadena 3. “Me dice ´me estoy muriendo, me falta el aire´. Empezamos a hablar con los remiseros sobre la demora de la ambulancia y decidimos cargarlo en mi chata y llevarlo. Pablo estaba escuchando y me decía ‘me estoy muriendo, por favor, llevame’”, agregó.

“Mi hermana subió conmigo y le iba diciendo que tratara de respirar por la nariz”, relató el hombre. “Salimos con toda la fe para el hospital y en el control de Rancagua y Capdevila detuve la marcha, les comenté la situación a los policías y les pedí que me abran camino”, añadió.

En este sentido, Walter explicó que los patrulleros lo escoltaron y que finalmente llegaron al Hospital de Urgencias. “Pablo llegó consciente. Se iba quejando todo el camino de que no podía respirar, pero cuando lo bajamos estaba consciente, dando las gracias porque lo habíamos llevado”, narró el hombre, claramente emocionado.

“Todos pensamos que ya estaba, que ya habíamos llegado”, reconoció el sujeto. Y aseveró que cuando lo quiso poner en la camilla para ingresarlo al nosocomio, “se desvaneció en mis brazos”. “Se desvaneció pero entró consciente”, remarcó el hombre y aseguró que “media hora después informaron que había fallecido”.