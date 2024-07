El Colo Barinaga y su gol para el triunfo de Begrano: “Cualquier pibe que viene de abajo...”

Terminó como capitán de Belgrano, por primera vez. Y con el aplauso de las tribunas, por su entrega de siempre y por el gol para la victoria 1 a 0 sobre Godoy Cruz, en el cierre de la fecha ocho del Torneo de la Liga Profesional. Juan Barinaga, uno de los mejores en un Pirata que se mezcla arriba en la tabla.

“Es un orgullo el reconocimiento de la gente. Cualquier pibe que viene de abajo sueña con esto. Gracias a Santi Longo que me cedió la cinta”, aseguró el lateral volante, autor de un golazo por lo que fue la acción colectiva, con secuencia de pases entre los que más saben en Belgrano.

“Aprovechamos la que nos quedó. Tuvimos que laburar muchísimo pero la actitud siempre estuvo. Todos son importantes en este plantel. Estamos a la altura todos. Hay partidos muy seguidos. Jugamos hace un par de días y el cuerpo se cansa, la rotación es necesaria”, resaltó el “Colo”.

A su vez Pablo Chavarría, quien volvió a ser titular como referente de área por Franco Jara y jugó un más que interesante partido, resaltó. “Nos sentimos muy fuertes en nuestra cancha. La gente empujó mucho como siempre”.

Pablo Chavarría destacó la fortaleza de Belgrano jugando como local. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/A4284e61fV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 30, 2024

“Hoy tuvimos rotación y lo hicimos de buena manera. Sumamos tres puntos muy importantes para lo que viene. Acá cualquiera pueda jugar, ya lo demostramos. Se vienen cosas muy lindas. Nosotros vamos partido a partido. Nos recuperamos y ya pensamos en Sarmiento de Junín”, finalizó.

EL EX BELGRANO QUE LLEGÓ COMO RIVAL CON GODOY CRUZ

Daniel Barrea, a préstamo en Godoy Cruz, se fajó con sus ex compañeros en la Reserva de Belgrano, Matías Mareno, Mariano Troilo y Nicolás Meriano, la juvenil defensa que pantó Juan Cruz Real.

Juan Barinaga se refirió a lo que sintió tras llevar la cinta de capitan en Belgrano#LPFxTNTSports pic.twitter.com/S5fY3fUDjp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 30, 2024

“No pude completar los 90 tranquilo porque en la semana tuve una intoxicación, me deshidrate, estuve descompuesto y un día no pude entrenar. No son excusas. Me voy amargado por el resultado porque hicimos un gran partido”, señaló Barrea.

Daniel Barrea se refirió a la derrota de Godoy Cruz ante Belgrano, teniendo en cuenta que el Tomba venía de un triunfo como local ante River#LPFxTNTSports pic.twitter.com/W3DspKMMoM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 30, 2024

“Contento por estar acá, Belgrano es mi casa, me dio nostalgia, por ejemplo con el ascenso. Alguna vez me tocará volver”, completó.