Pablo Guiñazú fue presentado formalmente como nuevo entrenador de Atlético Tucumán, debutará el próximo miércoles ante el Estudiantes del Ruso Zielinski, y destacó a Alexander Medina, con quien trabajo de ayudante de campo (en forma efímera) en Talleres.

//Mirá también: Pablo Guiñazú es el nuevo director técnico de Atlético Tucumán

“El Cacique Medina me dio el último empujón para tomar esta decisión. Me vi reflejado en él, en muchas cosas. Me lamenté no haber sido jugador de él, por su forma, su carácter, por predicar esa intensidad. Seré un agradecido de por vida. Me enseñó muchísimo y se lo pude decir en persona. Me dieron ese empujón para hacer mi camino”, expresó el Cholo.

//Mirá también: La agenda de Talleres para las “finales” que se le vienen

El ex volante, de 43 años, integró su cuerpo técnico con el uruguayo Bruno Silva (ex Internacional de Porto Alegre) y Héctor Bracamonte (ex Boca Juniors, Los Andes y fútbol de Rusia). “Queremos estar a la altura y mostrar nuestro trabajo, para que los resultados lleguen en la brevedad. El fútbol es hoy una guerra, que se tome bien la palabra. No tengo dudas de que con la convicción que tenemos lo vamos a lograr”, completó.