El Aprevide, firme: “Brown - Belgrano se juega en Adrogué, sin público visitante”

La goleada de Belgrano ante Defensores de Belgrano del lunes lanzó la lógica expectativa de que los hinchas celestes estén presentes en el próximo juego ante Brown, en Adrogué previsto para el domingo, a las 15.40 por la fecha 35 de la Primera Nacional. Si los cordobeses ganan, serán campeones y ascenderán a la Liga Profesional.

Pero la ansiedad por ver ascender al Pirata, en la mañana del martes, chocó con la realidad. Ya que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia de Buenos Aires, mediante su titular Eduardo Aparicio, fue contundente: “No hay posibilidad alguna que haya público neutral o visitante”.

Los fanas del Pirata siguen siendo fieles a su tradición de acompañar al equipo donde le toque jugar Foto: Prensa de Belgrano

El funcionario agregó: “La normativa es que se juega sin público visitante. Pido por favor que se difunda esto así desalentamos que viajen hinchas de Belgrano a la provincia de Buenos Aires”.

Más tarde, el mismo Aparicio explicó en charla con el programa Impacto Deportivo: “La cancha de Brown de Adrogué es para 5 mil personas. Será solo para locales. La normativa dice que están prohibidos los hinchas visitantes. Tenemos que cumplir la Ley, no se puede hacer excepciones siempre”.

Brown de Adrogué le ganó a otra de las sorpresas, Agropecuario\u002E

Sobre la chance de que el partido se juegue en otro estadio e, inclusive, se traslade a otra provincia, Aparicio dijo: “No, de ninguna manera se puede jugar en otro estadio, menos en otra provincia. No va a pasar. Ya está la programación oficial, se juega en Adrogué”.

El titular de Aprevide no desconoce el arraigo popular de Belgrano. Así explicó que la situación no es lo mismo en Copa Argentina o en Copa Libertadores. “Las chances de que Belgrano salga campeón son gigantescas, los felicito por el trabajo. Pero no se puede. En Copa Argentina es distinto por el arraigo, como jugás en otra cancha te comportas distinto”, explicó.

Fervor puro de los hinchas celestes en Alberdi a un paso del ascenso. Foto Javier Ferreyra

Por ahora, Aparicio también negó que las dirigencias lo hayan llamado pidiendo pasar el partido a otro estadio. “Desde Brown de Adrogué no nos plantearon nada. Desde Belgrano tampoco me llamaron”.

Y agregó: “El cordobés va a tener que ver el partido por televisión. Sé que es odiosa mi respuesta, pero no puedo hacer otra cosa. Tengo que llevar tranquilidad a la gente de Adrogué también”.

Desde prensa del club bonaerense se lanzó un comunicado con la siguiente información: “Mañana se terminará de definir todo lo que respecta al encuentro ante Belgrano y lo estaremos informando desde nuestros medios oficiales. Muchas gracias”.