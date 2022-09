El extraordinario momento del fútbol de Córdoba: ganaron todos

La contundente y casi decisiva victoria de Belgrano sobre Defensores de Belgrano por 3-0, completó la faena del los equipos cordobeses, que ganaron en todos sus compromisos. En el caso de los capitalinos, sin recibir goles y afirmados en la búsqueda de logros trascendentes.

El Pirata quedó a un triunfo del ascenso, y lo conseguirá si el domingo a las 15.40 derrota a Brown de Adrogué. Córdoba se aseguró otra plaza en Liga Profesional. Aventaja por once puntos al tercero, San Martín de Tucumán, que ya no lo puede dar alcance. Y si no es para Belgrano, será para Instituto, que es escolta. Uno de los dos convivirá con Talleres en la próxima temporada.

Ganaron todos, algo que no se daba desde 2018. Instituto con goleada sobre Flandria por 4 a 0; Talleres en Liga Profesional 2-0 ante Colón, y Racing de Nueva Italia 1 a 0 sobre Central Norte de Salta, para seguir como líder de la Zona 2 del Federal A, a tres puntos de Sarmiento de Resistencia que este lunes derrotó a Douglas Haig 2-1.

No ganaban los cuatro juntos en una misma fecha desde hacía cuatro años: aquella vez Talleres a San Lorenzo 1 a 0, como visitante; Belgrano 2-0 a Gimnasia de La Plata en Alberdi; Instituto 1 a 0 a Mitre de Santiago en Alta Córdoba; y Racing 3-0 a Juventud Unida en San Luis (estadística Ariel Sarboraria). Y se sumó Estudiantes de Río Cuarto, sexto en la Primera Nacional con su 4-1 sobre Independiente Rivadavia.

Por los objetivos

Belgrano paladea el título y el ascenso a Liga Nacional, luego de tres año en la Primera B. Puntero todo el torneo, rompiendo récords con al friolera de 70 puntos en su haber. Y con uno de los goleadores del torneo, Pablo Vegetti, autor de 14 tantos al igual que Luis Silba, de Estudiantes de Río Cuarto.

Instituto realizó un campañón, hasta aquí con 62 puntos, para ser el único escolta y con la posibilidad cierta de ascender. Si no es por el primer boleto, con chances de ser segundo en la tabla y entrar en semifinales por el segundo. Gabriel Graciani, con 13, es el segundo goleador de la Primera Nacional, a uno de Pablo Vegetti y de Luis Silba.

Talleres repuntó en Liga Profesional de la mano de Javier Gandolfi, que como interino dirigió cuatro en esta etapa, invicto. Dos triunfos y un empate en el torneo, y la victoria ante Newell’s que lo puso en cuartos de final de Copa Argentina. El miércoles 28 irá ante Independiente por el pase a la semifinal en el torneo que es su objetivo primordial.

Racing no afloja y está invicto en Nueva Italia desde 2019. Puntero en su zona y muy cerca de quedarse con la ventaja de definir como local en los play-offs y hasta la final, por el único ascenso a Primera Nacional. Un año tremendo para el fútbol cordobés, y que puede deparar más alegrías.