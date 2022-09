Video: el resumen de la victoria de Talleres, con un Rodrigo Garro mágico

Talleres derrotó a Colón de Santa Fe 2-0 con un par de golazos de Rodrigo Garro, y abandona las posiciones del fondo de la tabla, para ubicarse en el puesto 20 y con un partido menos (ante Unión de Santa Fe). Repunte de la mano del DT interino, Javier Gandolfi.

Los goles de Garro fueron para el recuadro, en una noche con varias jugadas que requirieron chequeo en el VAR, como el gol anulado a Ramón Wanchope Ábila en el inicio del encuentro, y el penal que le habían convalidado al delantero ex Instituto, y que no fue.

Desde la salida de Pedro Caixinha y con Gandolfi, los Albiazules ya no están en el fondo de la tabla anual, y se ubican a 14 puntos de Tigre, hasta ahora el último de los que clasifican a las copas internacionales.

Con dedicatoria

“Venimos haciendo las cosas bien. Quedó demostrado que tenemos un gran grupo como para pelear más arriba, como nos merecemos. Estamos en una racha positiva”, destacó Rodrigo Garro, goleador y figura ante el Sabalero.

Los goles tuvieron dedicatoria especial, en este caso para Guido Herrera, quien estaba en el banco. “Guido me apoyó mucho desde que llegué a Talleres. Me venía diciendo que iba a convertir, en estos últimos partidos no se dio por suerte ahora sí, así que se los dediqué”, explicó Garro.