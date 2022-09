Belgrano e Instituto en la recta final por el ascenso: lo que les falta y cómo quedó la tabla

Instituto goleó a Flandria 4-0, es único escolta y postergó el festejo de Belgrano, que aunque gane este lunes en su compromiso frente a Defensores de Belgrano, todavía no podrá consumar su ascenso a Liga Profesional. En caso de triunfo le sacaría ocho puntos a la Gloria, con nueve en disputa. Los dos jugarán el domingo 25, por la fecha 35.

El Pirata se presenta este lunes a las 21.30 ante Defensores de Belgrano, televisado por TyC Sports. La victoria le devolverá al ventaja de ocho puntos a Instituto, que quedó como único escolta por la derrota de San Martín de Tucumán, 2-0 en la visita a Villa Dálmine.

En la próxima y antepenúltima fecha, los dos jugarán el domingo. Belgrano a las 15.40 ante un Brown de Adrogué que podría mudar su localía para albergar público Celeste. Es que si el equipo de Farré gana este lunes y lo hace el domingo, ascenderá, más allá de que Instituto derrote a Temperley en Alta Córdoba, a las 20.30.

En la penúltima fecha Belgrano recibirá a Chacarita y la Gloira va ante Deportivo Morón, ex equipo de Lucas Bovaglio. Y en la última, el Pirata jugará ante Brown en Puerto Madryn, e Instituto será local del Deportivo, de la misma ciudad sureña.

El tercero, San Martín, juega este sábado con Almirante Brown, en la penúltima va a Jujuy ante Gimnasia y cierra con Flandria en La Ciudadela. A su vez, Gimnasia Mendoza perdió una gran chance de acomodarse más arriba por el empate frente a Atlético Rafaela como local 1 a 1 este domingo, y sigue cuarto.

Posiciones (primeros lugares): Belgrano 67; Instituto 62; San Martín de Tucumán 59; Gimnasia de Mendoza 58; All Boys 57; Estudiantes de Río Cuarto y Almagro 53; Chaco For Ever 52; Estudiantes de Buenos Aires 51; Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 50.