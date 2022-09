Juegan los tucumanos, con Belgrano e Instituto atentos a su resultado

Belgrano, muy cerca del objetivo del ascenso, prestará particular atención este sábado a lo que ocurra con la visita de San Martín de Tucumán a Villa Dálmine, a las 21.40, por la pantalla de TyC Sports. Y también estarán alertas en Instituto, que pelea con el Santo por el segundo lugar.

Si San Martín gana, Belgrano no concretará el ascenso este lunes ni aunque derrote a Defensores de Belgrano, al que recibe a las 21.30 en un estadio que estará repleto. Lo propio ocurrirá si La Gloria se trae los tres puntos de su visita a Flandria, este domingo a las 13.25.

Posiciones (primeros lugares): Belgrano 67 puntos; San Martín de Tucumán e Instituto 59; Gimnasia de Mendoza 57: All Boys 54; Chaco For Ever 51; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro 50.

