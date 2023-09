Diego Pozo, la escasa efectividad en Racing y lo que le queda hasta final del torneo

Racing empató 1 a 1 frente a Tristán Suárez en Nueva Italia en un partido que debería haber ganado, ya que es un rival directo en los puestos del fondo en la Zona B de la Primera Nacional. A seis fechas del final del torneo sigue en los últimos puestos, con bajo porcentaje de Diego Pozo como entrenador.

Desde que el ex arquero mendocino asumió dirigió en 11 partidos con apenas dos victorias, cinco derrotas y cuatro empates. Con 14 goles a favor y 15 en contra. De 33 puntos posibles sacó 10, un 30 por ciento (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en Twitter).

Además de ser una pobre cosecha, no pudo ganarle a los tres competidores por la permanencia en la categoría. Empates con Tristán Suárez (un punto abajo) y el último, Villa Dálmine (nueve puntos abajo), y derrota con Chaco For Ever (también un punto abajo).

Debut del técnico de Racing de Córdoba en la derrota frente e Brown de Adrogué en la cancha de Nueva Italia Foto Javier Ferreyra

QUÉ DIJO EL TÉCNICO DE RACING SOBRE EL EMPATE

“Fuimos todo el tiempo a buscar el resultado, los cambios fueron ofensivos, y hacemos el desgate todos los partido. Si digo que el punto sirve, miento. Tenemos que ganar. Depende de nosotros, pero enfrentamos a un rival que juega por lo mismo y será duro hasta el final del torneo”, explicó Diego Pozo sobre el empate con Tristán.

El próximo rival será Atlanta, que este martes cierra la fecha contra Aldosivi. “Es un equipo que propone, pelea por entrar al Reducido. Tenemos en claro que todos los partidos serán difíciles. Me voy tranquilo porque el desgaste lo hacemos”.

LOS RIVALES QUE LE QUEDAN A RACING