Una oficial de la Policía de Córdoba fue detenida y un comisario ha sido imputado a raíz de la denuncia de una pareja que acusa que fueron detenidos sin motivos, en un control vehicular de la localidad de Malvinas Argentinas.

//Mirá también: Violencia policial en Córdoba: denuncian persecución a testigos del crimen de Paso Viejo

El hecho ocurrió este domingo, cuando la pareja fue obligada a bajarse de su moto, por una uniformada que procedió a detenerlos y conducirlos a la comisaría local, informaron fuentes judiciales a El Doce este jueves.

Tras recuperar su libertad, los jóvenes presentaron una denuncia en otra Unidad Judicial y el caso ahora es investigado por el fiscal Marcelo Fenoll, quien ha confirmado la detención de la agente y la imputación del comisario, por no haber reportado a al Justicia la situación, que presentaría varias irregularidades y se trataría de una detención arbitraria.

//Mirá también: Crimen de Blas Correas: “es el quinto asesinado por gatillo fácil desde que empezó la cuarentena

Además, se investigan las lesiones que habrían sufrido los miembros de la pareja y que habrían sido provocados por los maltratos a los que los habría sometido la policía.

Sobre lo sucedido, el fiscal comentó: “La pareja relató la situación y contó que en todo momento notaron que había algo que no les parecía adecuado”, dijo.

//Mirá también: Imputaron a los Policías de Río Cuarto responsables de la salvaje agresión a un detenido

Seguidamente, explicó que “la reconstrucción de los hechos me lleva a sospechar que los involucrados sabían que no tenían derecho de detenerlos y que por eso no registraron el procedimiento”, finalizó.

El tema también es investigado por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, indicó la Policía de la Provincia de Córdoba, mediante un comunicado.