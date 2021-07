Una mujer denuncia que fue víctima de violencia policial y acusa que un uniformado le dio un golpe en el rostro, durante un control vehicular, el sábado por la noche en el barrio Alto Alberdi, de la capital cordobesa.

//Mirá también: Crimen de Blas Correas: “es el quinto asesinado por gatillo fácil desde que empezó la cuarentena

Es la fuerte acusación lanzada por Yesica Brusa, quien relata que iba con su hermana y una amiga, en su motocicleta, y fueron obligadas a detener su marcha entre las calles Santa Ana y Espora.

La cosa se complicó cuando los agentes pidieron los papeles del rodado: “No tenía la documentación conmigo y por eso proceden a secuestrarme la moto”, recordó en diálogo con el programa Arriba Córdoba de El Doce.

//Mirá también: Imputaron a los Policías de Río Cuarto responsables de la salvaje agresión a un detenido

“Me hacen subir al móvil y me esposan diciéndome que me van a hacer firmar el acta de donde estaba citada la moto secuestrada”, comentó y dijo que cuando la llevaban la comisaria, un agente “me golpeó porque él estaba enojado porque yo no quería firmar el acta”, denunció.

“El policía forense consta que son más de tres golpes. Mi hermana cuando ve esta situación me quiso sacar de ahí y también fue golpeada, mientras yo seguía esposada. Yo no quiero escracho público al policía, pero no quiero que esto quede acá”, concluyó.