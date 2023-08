Detenidos por los saqueos en Córdoba se quedarían sin planes sociales: la decisión de la fiscalía

El fiscal Ernesto de Aragón, que investiga los saqueos desatados en la provincia de Córdoba, decidió remitir la lista de detenidos al ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La intención es que la entidad retire las ayudas sociales a los delincuentes que participaron de los robos masivos.

Actualmente, hay 15 ladrones mayores de edad y un menor, imputable, detenidos y acusados de perpetrar los robos masivos en diferentes puntos de la provincia. “Siguen en esta condición, no está previsto que recuperen la libertad”, señaló Aragón en diálogo con Radio Mitre.

En Córdoba, reinó la tranquilidad y no volvieron a producirse saqueos. (Javier Ferreyra / La Voz).

En cuanto a los niños y adolescentes que estuvieron involucrados en los saqueos, el fiscal aclaró: “Hubo otros tres menores, uno que era inimputable y otras dos mujeres menores que estuvieron en un hecho y quedaron a disposición del Juzgado Penal Juvenil”.

Un niño de 12 años entre los demorados por la Policía. Foto: Captura de video

DETENIDOS POR LOS SAQUEOS PODRÍAN QUEDAR SIN PLANES SOCIALES

Los saqueos en la provincia continúan en investigación donde se intenta dar con los instigadores de los delitos. Mientras tanto, la fiscalía decidió remitir el listado de detenidos por los saqueos al ministerio de Desarrollo Social para evitar que continúen cobrando ayudas sociales.

Aragón deslizó que la principal hipótesis apunta a “acciones no espontáneas”. “En Río Cuarto circulaban grupos de WhatsApp abiertos invitando a estos hechos. Hay circunstancias que indican que esto no ha sido una organización espontánea”, detalló y señaló que no pasó a mayores por el “rápido accionar policial”.

Guardias en el Tadicor por amenazas de saqueos en Córdoba. (Javier Ferreyra/La Voz)

Finalmente, desde la Justicia de Córdoba están convocando a quienes hayan recibido alguna invitación a grupos de “saqueos” presentarse para dar testimonio.

NACIÓN QUITARÁ PLANES SOCIALES A LOS PARTICIPANTES DE LOS SAQUEOS

El ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que suspenda el beneficio social asignado a las personas que hayan sido imputadas en los saquoes.

Tolosa Paz, a su vez, ya solicitó al Ministerio del Interior, a cargo de Aníbal Fernández, que le informe “el listado completo de las personas que han sido, y se encuentran, detenidas en virtud de su probable participación en los distintos hechos -ocurridos en el país y de público conocimiento, vulgarmente denominados “saqueos”-”, rezan las comunicaciones oficiales.