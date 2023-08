Locales del centro de Córdoba bajaron sus persianas por rumores falsos de saqueo

Ante los intentos de saqueos y robos en la ciudad de Córdoba y en Río Cuarto, algunos vecinos de barrio Centro decidieron cerrar sus negocios con antelación. Sin embargo, desde el Gobierno Provincial indicaron que la situación es “normal” y la Cámara de Comercio pidió tranquilidad a los trabajadores.

Este martes cerca de las 14, comerciantes comenzaron a bajar las persianas de sus locales tras algunos rumores de saqueos. El panorama se replicó en negocios ubicados sobre las calles San Martín, 25 de Mayo y avenida Colón, entre otras.

Aún así, la situación en la zona del centro es normal y no se han registrado situaciones delictivas no vandálicas por el momento.

RUMORES DE SAQUEOS EN EL CENTRO: LA CÁMARA DE COMERCIO LOS DESMIENTE

“No han sucedido saqueos ni robos masivos en el área central de la ciudad. Así mismo, la entidad tomó contacto con la Policía provincial y la Fiscalía de turno con el objetivo de implementar un esquema preventivo de control y cuidado al comerciante”, informó la Cámara de Comercio en diálogo con Vía Córdoba.

La entidad señaló que el audio que se viralizó por Whatsapp, que anunciaba saqueos en el centro, es falso y pidió tranquilidad a los comerciantes.

La directora de la CCC, Nadia Villegas, aseguró que la información no es certera y precisó que no hubo robos ni saqueos. “Hay comercios que cerraron sus puertas ante el temor de lo sucedido en las últimas horas pero queremos darle tranquilidad de que este hecho no ha sucedido”, sentenció.

EN FOTOS: COMERCIOS DEL CENTRO DE CÓRDOBA CIERRAN POR TEMOR A SAQUEOS

Comerciantes del centro de Córdoba cierran sus puertas ante una ola de rumores sobre saqueos. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

Comercios cierran sus puertas en Córdoba por temor a saqueos. (Gentileza Cesar Heredia) Foto: LVi

Cierran comercios del Centro por temor a intentos de saqueo o atienden con persianas bajas Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

Cierran comercios del Centro por temor a intentos de saqueo o atienden con persianas bajas Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

Cierran comercios del Centro por temor a intentos de saqueo o atienden con persianas bajas Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

Cierran comercios del Centro por temor a intentos de saqueo o atienden con persianas bajas Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti