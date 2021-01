En la previa del anuncio del gobernador Juan Schiaretti de que el ciclo lectivo 2021 en Córdoba contemplará el dictado de clases presencial, desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se habían expresado advirtiendo por el cumplimiento de ciertas medidas y protocolos para poder desarrollar su actividad con normalidad y minimizando los riesgos de contagio de coronavirus.

“Son momentos de mucha incertidumbre. Las escuelas fueron pensadas para la presencialidad y pasar a una virtualidad de un día para otro fue muy complejo y todos fuimos aprendiendo día a día. Nosotros apostamos a la presencialidad porque sabemos que es el único ordenador social”, arrancó declarando Zulema Miretti, secretaria adjunta del gremio docente, a Radio Universidad.

“Todavía la situación epidemiológica no está controlada y no sabemos qué puede pasar en marzo en nuestro país. Me parece sumamente importante que los docentes estemos vacunados”, remarcó.

Por su parte, adentrándose en la posibilidad del dictado de clases dual (presencial y virtual), Miretti advirtió sobre los protocolos que se deben cumplir. “Hay protocolos muy estrictos que se deben cumplir. No pueden haber mas de diez o quince (estudiantes) por aula. Además hay otras cuestiones de higiene, limpieza y seguridad muy estrictas a cumplir para que las escuelas puedan abrirse”, explicó.

“La limpieza es un factor fundamental. Que estén los elementos higiénicos: barbijo, alcohol en gel, toallitas higiénicas, termómetros. Que estén las escuelas en óptimas condiciones porque el protocolo establece claramente que después de cada turno debe limpiarse no solamente la estructura sino los elementos didácticos. Cómo van a llegar los chicos a las escuela, porque el primer protocolo hablaba de que los chicos no podían usar el transporte público. Hay mucha incertidumbre”, aseveró.

Y agregó: “Si vamos a hablar de educación dual, habrá que pensar en los recursos humanos que el año pasado no estuvieron todos los que hacían falta”.

A su vez, aseguró que “es sumamente importante que el ministerio nos convoque para trabajar juntos el sistema de la educación dual o mixta, porque los docentes tenemos mucho para aportar”.

Por último, también advirtió por el complejo cuadro que le toca vivir a docentes con los reclamos salariales, ya que a partir de febrero se reabre la paritaria docente. “El año pasado perdimos 11 puntos del poder adquisitivo” del salario frente a la inflación, concluyó Miretti.