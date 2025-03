Los detalles de la tercera oferta salarial del Gobierno de Córdoba a la UEPC

Suma no remunerativa por única vez : se liquidará una suma no remunerativa, por única vez, de 100 mil pesos- por agente y a las 20 horas cátedra (100 mil pesos- por cargo y 5 mil pesos.- por hora cátedra).

Blanqueo complemento no remunerativo: en marzo se incorporan 12 mil pesos- en el adicional remunerativo bonificable “Gastos inherentes a la labor docente” (impacta en antigüedad y zona desfavorable). En mayo se incorporan 10 mil pesos.- en el básico (impacta en antigüedad, zona desfavorable Estado docente). En septiembre se blanquea 10 mil pesos a remunerativo no bonificable, garantizando que no disminuya el salario líquido. En enero se completa el proceso de blanqueo los 13 mil pesos- restantes a remunerativo no bonificable, con la misma metodología que la aplicada en septiembre.