Daniel Oldrá, nuevo DT de Instituto: cuándo debuta y qué lo convenció para aceptar

Instituto llegó a un acuerdo con Daniel Oldrá para que sea el reemplazante de Pedro Troglio, tras la goleada sobre Deportivo Riestra, con el equipo dirigido por la dupla Daniel Jiménez-Bruno Martelotto, de manera interina.

El Gato Oldrá, de extensa trayectoria en Godoy Cruz, donde fue entrenador hasta fines de 2024, anunció que asumirá en Instituto en el encuentro con Sarmiento en Alta Córdoba, el domingo 27 de abril por la penúltima fecha. Y en la antesala del clásico con Talleres.

Daniel Oldrá dirigió a Godoy Cruz hasta finales de 2024. Más de 25 años en el Tomba, en distintas funciones.

Antes la Gloria visitará este domingo a las 20.30 a Rosario Central, que quiere la punta en la Zona B del Apertura, y juega mañana martes en Vicente López ante Platense. Los Albirrojos volverán a ser dirigidos por el binomio “Miliki” Jiménez-Martelotto.

QUÉ CONVENCIÓ A OLDRÁ PARA DIRIGIR A INSTITUTO

“Cuando dejé de dirigir a Godoy Cruz surgieron dos o tres posiblidades. Federico Bessone, que está en #Instituto y fuimos compañeros y me ha insistido mucho”, explicó Daniel Oldrá, nuevo técnico Albirrojo.

Es conocida además su amistad con Diego Dabove, exentrenador de Instituto, quien cuando dejó el cargo en diciembre pasado, estuvo cerca de ser el DT de Godoy Cruz. Ahora está al frente de Tigre.

“Estoy hablando con los dirigentes de Instituto, me tengo que decidir. No es fácil, desde que me retiré como jugador llevo 25 años en Godoy Cruz, que es mi club. Es verdad que dije cuando dejara de dirigir a Godoy Cruz que no pensaba volver a dirigir pero me han hecho una buena propuesta”, destacó el “Gato”.

“Quiero aclarar que (Alejandro) Chapini y (José) Mansur no tienen nada que ver en esto. Es una decisión exclusivamente mía que la tengo que tomar, nadie me echó del club. Creen que me voy porque me he peleado con los dirigentes y es mentira. Desde que me retiré en el 2002 estuve toda una vida con ellos. Si hay un culpable en mi partida soy yo”, enfatizó el DT.