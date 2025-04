En Racing terminó el ciclo de Diego Cochas: asoma Héctor Arzubialde como reemplazante

Racing perdió envión en el torneo, porque no puede como local. Venía de una goleada frente a Quilmes y debía recuperarse contra San Miguel en Nueva Italia, pero se lo empataron 1 a 1 y con uno menos. Tres empates seguidos en el Sancho, donde no gana desde la quinta fecha ante Arsenal. Y cuatro partidos sin victorias, lo que bajó al equipo de la punta al sexto lugar en la Zona A de la Primera Nacional. Y desencadenó la salida de Diego Cochas como DT.

La radiografía del presente de Racing, con sabor a poco por el triunfo que se escapó ante San Miguel, que jugaba con uno menos. Cochas puso la cara, sabiendo que se acortaban los plazos y que su continuidad en el cargo quedaba bajo la lupa. Este lunes hubo una serie de reuniones en las que parecía que era respaldado, al menos hasta el sábado contra Almagro.

Racing recibió a San Miguel por la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Por la noche, la dirigencia comandada por Manuel Pérez decidió cortar el vínculo con el DT, que obtuvo el el 49 por ciento de los puntos diputados y tenía al equipo sexto, dentro de los puestos de clasificación con 15 puntos. Pesaron más la racha sin triunfos y algunas decisiones erroneas en los cambios y el armado del equipo. Además de la preparación física, un flanco en el que Racing mostró faliencias.

EL CANDIDATO QUE PICA EN PUNTA

Héctor Arzubialde, ex técnico de Talleres entre otros clubes, sería el elegido en Nueva Italia, para reemplazar a Diego Cochas. Están en Córdoba y a la espera de retomar el trabajo como DT Hernán Medina (volvió de Honduras) y Gustavo Coleoni (el año pasado condujo a San Miguel), ambos emparentados con la Academia.

Héctor Arzubialde, exfutbolista, director técnico de Estudiantes de San Luis. (Nicolás Bravo / La Voz)

La última victoria de Racing fue el 1 a 0 en esa condición contra Colegiales, y antes había goleado a Arsenal en el Sancho. Después vinieron dos empates seguidos como local, con sendos 1 a 1 frente a Atlanta y Los Andes, el doloroso 0-3 frente a Quilmes, y esta igualdad con San Miguel.

QUÉ DIJO EL TÉCNICO DE RACING

“Tenemos bronca por cómo nos empatan. Creo que Racing de principio a fin fue protagonista. Fuimos a buscarlo, generamos pero nos está faltando lo último. Es algo que venimos padeciendo, lo de la puntada final para cerrar los partidos”, se sinceró Diego Cochas.

Sobre su continuidad como DT, asumió: “Yo estoy agradecido a Racing, me formé acá. La oportunidad que los directivos me dieron lo agradezco. Estoy trabajando como siempre, tratando de que el equipo esté arriba. Seguimos dentro de los ocho, pero no puedo negar que hemos perdido puntos de local que duelen mucho”.