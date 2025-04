Del DT de Talleres: “El empate nos deja vivos en lo que tenemos que ir a buscar”

El Talleres dirigido por Pablo Giñazú estuvo cerca de traerse los tres puntos de la visita a River. Y para el “Cholo” el saldo es positivo porque lo deja en carrera en el intento por meterse entre los ocho que clasifican a la próxima fase en el Apertura de Copa de la Liga.

“No perder es importante porque nos deja vivos en lo que tenemos que ir a buscar, pero no era en un inicio lo que queríamos”, admitió el “Cholo”. La T empezó arriba en el marcador por un golazo de Valentín Depietri, y se lo empataron a los 42 del segundo tiempo, por un cabezazo de Miguel Borja.

“Tenemos jugadores muy inteligentes, muy capaces. Talleres hoy cuenta con grandes jugadores. La verdad es de mucho orgullo cómo nos han representado y no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos”, remarcó.

RIVER VS TALLERES. Torneo Apertura Liga Profesional Argentina. (Fotobaires)

“Tener enfrente a un rival como River no es fácil, aguantamos hasta el último minuto, pero es un equipo que se viene siempre, más de local y su gente empuja. Respeto al gran adversario que intenta entrar por todos lados”, enfatizó.

"PREGUNTAME POR EL PARTIDO... HABLEMOS DE FÚTBOL"



🔥 El Muñeco Gallardo tuvo un tenso cruce con un periodista al ser consultado por los silbidos a algunos jugadores en el aplausómetro del Más Monumental#SportsCenter pic.twitter.com/09Ge5bjPfi — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2025

QUÉ DIJO GUIÑAZÚ SOBRE SEGUIR COMO DT EN TALLERES

El “Cholo” Guiñazú continuará como interino, secundado por Mariano Levisman, el próximo viernes a las 19.30 cuanto Talleres reciba a Vélez por la fecha 14 del torneo. Y es probable que siga en el cargo para el compromiso en Perú contra Alianza Lima, el martes 22 en el cierre de la primera fase de la Copa Libertadores.

RIVER VS TALLERES. Torneo Apertura Liga Profesional Argentina. Valentín Depietri festeja el 1-0 en el Monumental. (Fotobaires)

“Esto es por y para Talleres. Estamos a sus servicios. No me ilusiono con nada. Calma absoluta. La charla con Andrés (por Fassi) es diaria. Pero si tengo que decir algo... por más que uno esté ayudando... eh... yo ya no puedo ponerme más el jean y el suéter. Ya no hay vuelta atrás, en el buen sentido... me apasiona el verde césped... me apasiona”, remarcó el “Cholo”. Clara alusión a su deseo de seguir en el cargo y no volver a la función de manager.

RIVER VS TALLERES. Torneo Apertura Liga Profesional Argentina

Hasta aquí con la conducción del exvolante central, Talleres le ganó a Gimnasia 2 a 0 por el Apertura, perdió con Libertad en Paraguay 2-0 por Libertadores, e igualó con River 1 a 1 en la recta final del torneo. El Matador suma 13 puntos, uno menos que Instituto, el octavo y último de los que entran a octavos de final en el Apertura.