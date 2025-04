Instituto y la goleada a Riestra: la divertida apuesta del arquero Ignacio Arce con hinchas Albirrojos

Un Instituto que nunca había perdido con Deportivo Riestra en el historial, igual la tenía díficil este domingo en Alta Córdoba. Por llegar golpeado a causa de la floja campaña y de la salida del técnico Pedro Troglio. Y así se reflejó en el 0 a 0 de la primera etapa.

En la segunda mitad todo cambió en favor de Instituto, abrió el partido rápido, y dio un golpe de gracia con el segundo gol a los 16, de nuevo por intermedio de Gastón Lodico, pero con Ignacio Arce como protagonista.

TREMENDO BLOOPER DE NACHO ARCE Y GOLAZO DE INSTITUTO ⚽💥



El arquero de Riestra quiso salir jugando hasta mitad de cancha, la perdió y el volante de la Gloria remató desde esa distancia para el 2-0

Gol de Lodico. Instituto derrotó 3 a 0 a Riestra en Alta Córdoba (Ramiro Pereyra/ La Voz)

El arquero de Riestra, de los mejores rendimientos en este torneo, salió jugando desde su áera, con su estilo arriesgado. La perdió y Lodico acertó con el remate al arco desguarnecido. Fue 3-0 y tres goles en un tiempo, a un Riestra que había concedido apenas cuatro goles en 12 fechas.

La apuesta de Nacho Arce con los hinchas de Instituto en el comienzo del segundo tiempo 💥

Previamente Nacho Arce, quien pasó por Instituto en 2017, mantuvo un curioso intercambio con hinchas que le daban la “bienvenida” del otro lado del alambrado. “Si me hacen un gol yo me afeito, me sacó los bigotes”, apostó con una sonrisa el arquero. ¿Cumplirá?

EL DESCARGO POR EL BLOOPER ANTE INSTITUTO

😂 “ARCE, DAME UN SPEED”



👉🏻 A Ignacio Arce, arquero de #Riestra, lo quieren en todas partes y así se lo hicieron notar algunos hinchas de #Instituto.



😅 Por suerte, el ex portero de la Gloria les respondió con consciencia: "Ustedes son muy chicos, no pueden tomar".

“Es mi estilo, me puedo equivocar. Se equivocan los mejores... ¿no me voy a equivocar yo? Es mi forma, me divierto y lo disfruto. El día que no juegue de esa manera, no voy a jugar más”, puso la firma “Nacho” Arce.