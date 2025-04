Se fue de Instituto a préstamo cuando llegó Pedro Troglio y se sorprendió por la salida del DT

Junto a Jorge Carranza y a Roberto Bochi, Giuliano Ceratto integran el plantel de Aldosivi de Mar del Plata y siguen identificados con Instituto. Atento a la campaña de la Gloria, el lateral derecho se sorprendió con la noticia de que Pedro Troglio ya no es más el DT Albirrojo.

“No me esperaba la salida de Troglio. Lo poco que estuve con él, me pareció un entrenador que labura mucho. Instituto había arrancado bien el torneo y nos habíamos ilusionado todos, pero tuvo una mala racha y así es el fútbol”, expresó en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Giuliano Ceratto, jugador de instituto, en la grabación del podcast Mundo Gloria. (Nicolás Bravo / La Voz)

Ceratto formó parte de aquel ascenso de 2022 y se encariño con el club de Alta Córdoba. “Tengo que volver a fin de de año a Instituto, ya que firmé contrato por todo 2026″, explicó. Y aseguró: “Cuando el árbitro tocó el silbato e Instituto ascendió a Primera fue uno de los momentos más lindos de mi vida”.

“Cuando me fui de Instituto me di cuenta del cariño de la gente. Fue una huella que dejamos en el 2022, pero el fútbol es así, cambiante, un día estás y otro no. Dejé algo y las muestras de cariño siempre estuvieron”, destacó el lateral derecho.

"Los chicos entraron muy compenetrados", remarcó Lucas Bovaglio sobre el triunfo de Instituto.

PARTE DE INSTITUTO EN MAR DEL PLATA

“En Aldosivi me recibieron de la mejor manera. Fue importante que siguiera Jorge Carranza, con él en el plantel no tenía que empezar de cero. Con el Loco y Roberto Bochi se hace más fácil la adaptación”, remarcó Ceratto.

Carranza y otra valla invicta en Aldosivi (Foto: Instagram jorgecarranza18/).

“Volví a jugar en mi posición. Con Andrés Yllana jugaba de volante, y no me disgustaba. Pero prefiero de lateral, tengo toda la cancha de frente para proyectarme. Lo importante es seguir como titular y ayudar al equipo en el objetivo de mantener la categoría”, afirmó.

“Tuvimos un arranque malo, no nos podíamos afianzar, soltar. Por suerte pudimos hacer el click en la victoria con Argentinos Juniors. Nos hubiese gustado tener otro arranque. Ahora encontramos solidez”, completó Ceratto.