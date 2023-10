Cumplió 87 años y se recibió de psicóloga en Córdoba el mismo día: “Quiero ayudar a las personas”

Dionisia Guzmán es una mujer que cumplió 87 años y se recibió de Licenciada en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) el mismo día. En medio de la euforia por los festejos, dejó una emotiva reflexión que se hizo viral.

“De niña no pude estudiar pero siempre quise hacerlo, así que lo fui haciendo de a poquito, en la medida de mis posibilidades”, expresó en diálogo con Expresión Norte. Dionisia hizo la primaria a los 61, pero debió abandonarlos porque su esposo enfermó.

El momento de los festejos. Foto: Captua

“Siempre estuve segura de que quería terminar mis estudios y recibirme de Psicóloga. Sabía que era difícil pero Dios siempre te da el tiempo para hacerlo y pude hacer realidad mi sueño”, indicó la protagonista.

ESTUDIAR CON 77 AÑOS, EL TESTIMONIO DE LA AHORA PSICÓLOGA

Guzmán retomó los estudios secundarios a los 73 y terminó el secundario en el Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A 125). En 2013, comenzó el curso de nivelación para psicología. “Con mis compañeros tuve una relación hermosa, siempre me apoyaron y me hicieron sentir una más. Los Profesores también me aceptaron y ayudaron siempre… Soy una agradecida”, reflexionó luego del camino estudiantil transitado.

Sobre la psicología, Dionisia contó que “siempre” le pareció una “carrera muy importante”, le entusiasmó estudiar la mente para conocer en profundidad a las personas. “Me gusta la psicología social y mi sueño es poder ayudar a los demás para que puedan superar sus problemas”, ponderó.

La mujer que alcanzó su sueño con 87 años. Foto: Expresi

La mujer adelantó sus próximos planes como Licenciada: “Quiero poner mi propio consultorio y atender a mis pacientes con la ética profesional como corresponde. Quiero serle útil a la sociedad”.

Además, dejó una hermosa reflexión en un contexto inflacionario: “No me interesa el dinero de las terapias pero sí ayudar a las personas que se sienten mal o tienen sus traumas, quiero mejorar su salud y su estilo de vida. Hay que vivir hasta el último momento de nuestras vidas, soñar siempre, tener metas y nunca darse por vencido”.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.