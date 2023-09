“Conseguí trabajo porque me escucharon”: la historia de Roberto, el cordobés que se hizo viral en redes

Roberto Romero se quedó sin empleo y decidió salir a las calles de Córdoba con un cartel. “Necesito trabajo, tengo seis hijos”, decía el escrito con el cual se hizo viral en las redes sociales. Ese mismo día, recibió una llamada que le cambió la vida.

Roberto trabajaba como delivery, pero su moto se rompió y no pudo seguir con la actividad. Intentó hacer repartos en bicicleta, pero el esfuerzo era demasiado. Llegó a pedalear 100 kilómetros por día, pero el dinero no era suficiente para mantener a sus seis hijos.

La situación del hombre de 50 años era muy complicada. Había sacado dos préstamos en el banco para arreglar la moto. Al no poder pagarlos, la entidad le absorbió las asignaciones familiares que cobraba en la misma cuenta. “No me quedó otra que hacer el cartelito”, dijo Roberto a Vía Córdoba. Contó que junto a su esposa tienen que mantener a seis hijos, de los cuales el más pequeño tiene apenas cuatro años.

La idea de Roberto para conseguir empleo

Con cartel en mano y con la compañía de su esposa, el viernes 15 de septiembre salió a recorrer las calles de Córdoba en busca de ayuda. Primero se dirigió a Casa de Gobierno y se paró junto a las rejas del Panal. “Una oficial de Policía me pidió que me retirara”, contó.

La foto que hizo viral a Roberto en las redes sociales. Foto: Redacción Vía Córdoba

“Pero, si el Gobierno está para escucharnos. ¿Dónde están los políticos que tienen que escuchar a las personas con dificultades? Mandaron a una oficial para que me retirara, decía que no podía estar ahí”, sostuvo Roberto.

Ante esto, decidió ir al Patio Olmos, donde estuvo parado con el cartel durante dos horas. “De ahí se me ocurrió ir a Canal 12, donde no me dieron mucha bolilla”, relató.

El recorrido de Roberto culminó en la intersección de Rafael Núñez y Sagrada Familia, donde le tomaron la fotografía que se hizo viral en redes. Allí estuvo tres horas. “Me sacaban fotos, se paraban a preguntarme cosas y me daban dinero, que no era el fin pero lo recibía porque lo necesitaba”, explicó el hombre.

El hombre que se hizo viral en Córdoba recibió la llamada esperada

La imagen de Roberto conmovió a miles de cordobeses que la compartieron en redes sociales. Tanta fue la repercusión que una radio local se llegó hasta el lugar y entrevistó en vivo al hombre. Fue en ese momento cuando alguien lo escuchó del otro lado y decidió contactarlo para invitarlo a una entrevista de trabajo en la concesionaria Ferez.

“Me llamó Flor de recursos humanos y me dijo que tenían que hacerme una entrevista el sábado en la Castro Barros. Me preparé, fui, me entrevistaron, me escucharon y me dijeron que me iban a avisar si quedaba”, cronicó.

Un nuevo comienzo para Roberto

Roberto salió contento de su entrevista, a la cual había ido en bicicleta. Ya había recorrido unas 15 cuadras cuando recibió una llamada de Flor. “Me dijo que vuelva a buscar la ropa de trabajo porque empezaba el lunes”, contó con alegría.

Tras su viralización, la concesionaria Ferez llamó a Roberto y lo terminó contratando. Foto: Redacción Vía Córdoba

De esta forma, el lunes 18 comenzó a trabajar en la empresa Ferez. “Conseguí trabajo porque me escucharon. A las personas de nuestra edad nos cierran las puertas, siendo que somos las más responsables”, afirmó.

Asimismo, contó que la concesionaria le pagará de manera semanal hasta que pueda restablecerse económicamente. “Lo bueno es que no pagamos alquiler porque la iglesia donde asisto, nos prestó un departamento para vivir”, agregó.

El mensaje de Roberto luego de sus primeros días de trabajo

A aquellos que están en una situación complicada, Roberto alegó que tienen que “mantener la esperanza”. “Siempre van a encontrar gente, no solo como Ferez. Por ejemplo yo ahora tengo como 400 llamadas y 300 mensajes ofreciéndome de todo”, relató.

“Entregando currículums, haciendo un cartel, se puede salir adelante honradamente”, siguió. También se dirigió a los empresarios, a quienes les recomendó ser “un poquito más sensibles” y tener amor al prójimo.

“Todos estamos pasando por una situación difícil, si todos nos preocupáramos por el prójimo no estaríamos pasando por lo que pasa el país hoy”, dijo. “Pero no es tarde para cambiar la actitud y el corazón”, concretó Roberto.