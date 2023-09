Habló Ester, la jubilada que se viralizó en Córdoba: “Muchas veces no te compras algo porque no podés”

Ester es de Córdoba, tiene 88 años y su historia dejó al descubierto la situación de los jubilados en el país. La mujer protagonizó una triste escena en un supermercado: tuvo que dejar un aceite que no podía pagar. Una periodista, que vio lo que pasaba, relató el momento en sus redes y generó miles de repercusiones.

La periodista Mariana Asan estaba en la fila detrás de Ester y presenció el cuadro. Incluso, reconoció que pensó en ofrecerse a pagar lo que faltaba. Sin embargo, a la mujer le esperaba una buena noticia: un premio de 14 mil pesos, que fue comunicado por la cajera.

El regalo le permitió pagar algo más que el aceite que no podía comprar, y provocó la emoción de Ester y de todos los que habían presenciado el penoso momento previo. Horas después de que su historia recorriera la provincia, Noticiero Doce pudo encontrarla y la mujer relató el trajinar de llegar a fin de mes.

Habló Ester, la jubilada que se viralizó en Córdoba

Ester contó que vive sola en barrio Villa el Libertador y que si bien tiene una jubilación y una pensión, es muy difícil llegar a fin de mes. El pasado lunes, cuando recibió el premio, había ido con una vecina que se ofrece cada dos meses a llevarla.

“Todos los días aumentan las cosas”, afirmó la jubilada que señaló que paga “todos los servicios y todos los impuestos”. En este sentido, enfatizó que debe “privarse de muchas cosas” como por ejemplo, de la ropa. “Muchas veces no te compras algo porque no podes, no podes”, lamentó.

“Vos vas al super y no sabes cuanto vas a gastar”, cerró la jubilada que recordó que, cuando ganó el premio en la caja, no sabía cómo reaccionar porque no entendía qué pasaba.

No le alcanzaba para el aceite y un premio en la caja la sorprendió

Con una inflación acumulada de 60% en lo que va de 2023 y una jubilación mínima de 90 mil pesos, miles de adultos mayores no llegan a cubrir sus necesidades básicas. En este contexto, una jubilada se hizo viral en redes por una penosa situación que vivió en un super de Córdoba.

“Ayer a la mañana estaba en el súper y en la caja adelante mío estaba esta señora con su hija. Como todo el mundo, comentaban con la cajera ‘qué caro está todo’”, escribió Mariana Asan, quien realizó un posteo en Instagram contando lo que presenció. La jubilada veía pasar los productos en la caja e intuía que no iba a poder pagar todo. Sobre el final, le dijo a la cajera: “¿Cuánto va? No creo que me alcance para el aceite”.

“Por dentro pensaba ‘qué tristeza los abuelos de este país, la miseria que cobran’, y pensé en ofrecerle pagar el aceite para que no tuviera que dejarlo”, agregó Mariana.

El posteo en Instagram de Mariana Asan que se volvió viral.

La cajera continuó pasando los productos y en un momento comenzó a titilar un foco grande que hay en las cajas. “La chica emocionaba gritaba ‘ganó, ganó’. No sabía si dejar todo y ponerme a aplaudir o sacar el celu para registrar el momento”, relató la periodista.

“Señora, ganó 14 mil pesos. Ahora va a poder llevar el aceite y le va a sobrar plata”, le decía la cajera, según el escrito de Mariana. Contó que la señora mayor empezó a llorar, mientras le decía a la cajera que es “la chica de la suerte”. La publicación en redes sociales y nuevamente puso en discusión la situación de los jubilados en el país.