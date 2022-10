Córdoba: un pensionado denunció que le robaron el auto de adentro de un corralón municipal

Un insólito hecho de inseguridad que ocurrió hace un año y medio volvió a tomar relevancia en las últimas horas luego de que se haga pública la denuncia de la víctima. Se trata de un cordobés de 70 años, cuyo auto fue llevado por la Municipalidad el 5 de abril de 2021 y luego “desapareció” del corralón.

El hombre, identificado como Silvano Klees es un pensionado de la ciudad de Córdoba que percibe apenas 38.800 pesos por mes y vive en el complejo Hogar clase media. Según recordó, ese día fue a hacerse unos estudios médicos y dejó el auto en la puerta de su casa, pero cuando volvió ya no estaba.

El vehículo del hombre fue acarreado de la puerta de su casa. Foto ilustrativa. Foto: José Hernández

Creyendo que se lo habían robado, fue a hacer la denuncia correspondiente a una unidad judicial de la zona, pero le dijeron que el Peugeot 505 había sido levantado por una grúa municipal y trasladado al depósito de barrio San Martín, ubicado en calle Cerrito al 1.300. Tras realizar los trámites correspondientes, se acercó al corralón para recuperar el vehículo y se encontró con el peor de los escenarios: había “desaparecido”.

“El titular del predio me dijo que no tenía el libro de entrada y me pidió un día para buscarlo en el ‘yuyal’”, recordó el hombre en diálogo con El Show del Lagarto. “A los días lo llamé y me dijo que no estaba, pero que era imposible que haya desaparecido y que lo seguiría buscando”, agregó.

Sin embargo, a más de un año y medio del acarreamiento, Silvano aseguró que siguen sin encontrar el auto. “En la unidad judicial me dijeron que ya acabaron con el trámite, que en el libro de guardia el auto tiene ingreso pero no tiene salida, o sea que el auto desapareció”, lamentó.

El lamento de la víctima por el maltrato recibido

Entre lágrimas, Silvano lamentó el robo sufrido y el maltrato recibido por parte de los trabajadores municipales con los que tuvo que tratar. “Es una película de terror por el mal trato que me dieron. Se dirigieron hacia mí en forma despectiva, no haciéndose cargo de nada y haciéndome esperar horas y horas ahí sentado”, señaló con profunda tristeza.

La palabra del abogado de la víctima de robo en un corralón municipal

Por su parte, Carlos Nayi, abogado defensor del hombre damnificado, remarcó que “no trabaja David Copperfield (mago reconocido mundialmente) en ese depósito que depende de la Municipalidad de Córdoba, que tiene un policía custodiando la puerta, un muro de unos dos metros de alto y un portón inexpugnable”. “Estamos hablando de una persona de 70 años, pensionada, que percibe 38.800 pesos por mes y que con gran sacrificio reunió el dinero para acogerse a una moratoria y finalmente, en el mes de septiembre, poder retirar la unidad”, lamentó.

Por otra parte, el letrado aseguró que no es un hecho aislado, sino que se suma a otro registrado días atrás cuando robaron una moto. En este sentido, confirmó que en el lugar también hay autos vandalizados y otros a los que les faltan partes. Probable comisión de varios delitos: omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento y hurto calificado.

Cómo debe proceder la Municipalidad ante un auto abandonado en la calle

Más adelante, Nayi remarcó que los trabajadores municipales “actuaron mal” cuando le llevaron el auto a su defendido. “Cuando hay un auto en la vía pública en situación de aparente abandono, la autoridad municipal debe notificar al propietario que tiene 48 horas para remover la unidad”, explicó.